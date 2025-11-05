

بشرى شعبان



أكدت رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض أن الاتحاد قرر تمديد فترة الإعلان للممارسة العامة الخاصة بتوريد منتجات «سلع التعاون»، لتكون من 9 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2025، من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، إيمانا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات المتخصصة.



وأوضحت العوض في تصريح صحافي أن سلع التعاون تمثل علامة راسخة في تاريخ العمل التعاوني في الكويت، وتورد حصرا للجمعيات التعاونية دون الأسواق الموازية، التزاما من الاتحاد بهويته التعاونية التي تستهدف دعم المستهلك الكويتي وتوفير بدائل وطنية ذات جودة عالية وسعر عادل. وأضافت أن الشركات الراغبة في المشاركة يمكنها التوجه إلى مقر الاتحاد لشراء كراسة الشروط مقابل 750 دينارا لأصناف الورقيات و250 دينارا للأصناف الأخرى، لكل ممارسة على حدة، غير قابلة للرد، والدفع عن طريق شيك لصالح الاتحاد أو عبر خدمة، مشيرة إلى أن المظاريف السابقة لم تفض، وسيتم البت فيها بعد انتهاء فترة التمديد، مع عدم أحقية الشركات المتقدمة مسبقا في إعادة التقديم.



وكشفت العوض عن استحداث صنف استهلاكي جديد هو «صابون الملابس» ضمن قائمة منتجات التعاون، مؤكدة أن الاتحاد يعتزم مستقبلا طرح مزيد من السلع الغذائية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات المستهلك وتثري رفوف الجمعيات بمنتجات وطنية ذات مواصفات عالية.



وشددت العوض على أن منتجات التعاون ستكون قريبا منافسا حقيقيا للأسواق الموازية من حيث السعر والجودة، مبينة أن الاتحاد يعمل على تقديم سلع بأسعار مدروسة تراعي المستهلك الكويتي وتخفف من الأعباء المعيشية عنه، بما يعزز مكانة الجمعيات التعاونية كخط دفاع اقتصادي واجتماعي راسخ يخدم المجتمع ويصون استقراره المعيشي. وأضافت أن الاتحاد يدعو الجمعيات التعاونية الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق تعاميم الاتحاد وتخصيص أماكن بارزة لسلع التعاون والمنتجات الوطنية في فروعها، مؤكدة أن قرارات الاتحاد ملزمة للجمعيات الأعضاء طبقا لنص المادة رقم 29 من المرسوم رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية. واختتمت العوض تصريحها بالقول «نحن نعمل بثبات وثقة نحو مرحلة جديدة من التنافسية التعاونية، يكون فيها شعارنا الجودة والسعر العادل، وغايتنا المواطن الكويتي أولا».