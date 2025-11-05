

أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم أن الرؤية الثاقبة التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ترتكز على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال دعم المبادرات والمشاريع المستدامة التي تواكب تطلعات الوطن وتلبي طموحات أبنائه جيلا بعد جيل.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن بمحافظة العاصمة، لإطلاق المبادرة الوطنية «سقيا الغد»، وهي مسابقة موجهة لطلبة المرحلة الثانوية في محافظة العاصمة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلبة، بما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في دعم جهود الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية «2035».



شهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من مختلف الجهات، وتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة وما تتضمنه من برامج وأنشطة توعوية ستنطلق في مدارس محافظة العاصمة، كما تخللت الفعالية جولة في المعرض التوعوي الخاص بالمبادرة الوطنية «سقيا الغد».



وأوضح المحافظ أن حب الوطن يشكل دائما الدافع الأكبر لإطلاق العنان للرؤى والأفكار بروح من الشغف والثقة، وأن كل فكرة مبتكرة قد تكون نواة لمشروع يسهم في خدمة الوطن وتعزيز مكانته. وأضاف أن الشباب يمثلون الأمل الحقيقي للوطن، وبسواعدهم تصنع إنجازات المستقبل، مشيرا إلى حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات الشبابية التي تعكس طاقاتهم الإبداعية وتسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.



كما قام المحافظ بتكريم شركاء المبادرة من وزارات الداخلية، والتربية، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للبيئة، تقديرا لدورهم الفاعل في إنجاح المبادرة التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ قيم المسؤولية البيئية في نفوس أبناء الوطن، كما ثمن الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المصرفي ممثلا في بنك الكويت الدولي والبنك التجاري، على مساهماتهم البناءة في دعم أهداف المبادرة.