المخرج سلامة: تعاملنا مع الأطفال كان تجربة صعبة بكل حذافيرها

بشار الشطي: الفيلم «توب1» في كل دول الخليج والثاني في مصر

بشار جاسم الكندري



بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وحوش» الذي عرض في شهر رمضان الماضي على منصة «شاشا» تم عرض فيلم «وحوش» بنفس الكاست والقصة والممثلين والمخرج، بالإضافة إلى المشاهد الجديدة لفيلم «وحوش» الذي تم عرضه على المنصة الأشهر عالميا نتفليكس واكتسح أغلب الدول العربية من حيث الأكثر مشاهدة ودخوله في التوب 10 وحصوله على توب1.



«الأنباء» هاتفت المخرج محمد سلامة حيث قال: أنا سعيد جدا بنجاح الفيلم وكانت تجربة «وحش حولي» صعبة بصناعتها وتنفيذها خصوصا مشاعرنا ككاست عمل وتعاملنا مع الأطفال الممثلين وكنا نفكر كيف ننفذ المشهد وما هو المشهد وما القصة وأبعادها وكان شيئا صعبا جدا علينا كلنا وفعلا هي تجربة صعبة علينا بكل حذافيرها.



وعن تعامله مع «شاشا» وتحويل المسلسل إلى فيلم يقول: أنا ممتن وسعيد جدا بتعاملي مع قناة «شاشا» بهذه الإمكانات الضخمة والتناغم وطريقة تفكير وفكر «شاشا» في طرح المواضيع، وكنا مجهزين بالاتفاق مع «شاشا» على مشروع فيلم «وحش حولي»، وهناك مشاهد عديدة لم تعرض في مسلسل «وحوش» انما تم عرضها خصوصا في فيلم «وحش حولي»، وطريقة سرد الفيلم مختلفة تماما عن طريقة سرد المسلسل ومونتاج الفيلم أخذ وقتا كبيرا عن مونتاج المسلسل نفسه والمونتير كان بطلا في المونتاج، وأحب أشكر بشار الشطي، ومحمد يوسف، وكل طفل شارك معنا بفيلم «وحوش» لأن مشاهد كل طفل صعبة جدا والحمد لله على هذا النجاح.



أما النجم بشار الشطي فيقول: في البداية أحب أشكر «الأنباء» على دعمها لي شخصيا من بداية مشواري وأيضا أشكرها على تسليط الضوء على مسلسل «وحش حولي» والفيلم الذي، ولله الحمد، تحدى أفلاما عديدة على منصة نتفليكس وأخذ مكانة كبيرة وتربع على التوب 10 وأنا أعتبر هذا الفيلم نقلة كبيرة في مشواري الفني وسعيد بنجاح عرضه بشهر رمضان الماضي وسعيد أكثر بنجاحه كفيلم على نتفليكس.



وعن تحويل المسلسل إلى فيلم يقول: «كان في عدة أشياء مختلفة عن المسلسل من حيث المشاهد والأبديت والمونتاج حتى يحاكي شكل الفيلم، والمخرج محمد سلامة أضاف مشاهد أساسا ما كانت موجودة بالمسلسل حتى تخدم الفيلم بشكل سينمائي».



وعن تعاونه مع «شاشا» يقول: كل الشكر لـ «شاشا» على هذا الإنتاج الضخم السخي والضخم كعادتهم وإنتاجهم للأفكار التي تكون خارج الصندوق حتى تثري الساحة الفنية وشكر كبير من قلبي للمخرج الفنان محمد سلامة والرؤية والإشراف للمخرج القدير سعيد الماروق، خصوصا النجاح للفيلم كتوب 1 في كل دول الخليج والمركز الثاني في مصر وهذا هو الإنجاز لأن سوق مصر صعب اقتحامه والنجاح فيه لأنهم يمتلكون إنتاجات كبيرة وسخية على مدار السنة والحمد لله وصلنا للجمهور المصري الذواق و«هالشي وايد يعنيلي».



وعن جديده، يقول الشطي: قرأت عدة نصوص درامية لشهر رمضان ومازلت في طور القراءة، وعلى صعيد المسرح سنعرض مسرحية «المدينة الترفيهية» 18 الجاري خلال موسم الرياض وسعيد بمقابلة جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية والشكر موصول الى المستشار تركي آل الشيخ.