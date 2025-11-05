القاهرة - محمدصلاح



أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن انضمام الفنانة شيرين رضا إلى فريق مسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، وذلك في أول تعاون يجمع بينهما دراميا، حيث نشرت ياسمين الخبر عبر خاصية «الستوري» في «إنستغرام»، معربة عن سعادتها بانضمام شيرين إلى العمل المرتقب عرضه في رمضان المقبل.



«وننسى اللي كان» من بطولة: ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم تباعا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، ويأتي هذا العمل ليجدد التعاون بين ياسمين وعمرو محمود ياسين بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبدالله، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وأصداء واسعة.



أما الفنانة شيرين رضا، فكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «في عز الضهر» الذي عرض مؤخرا، وشاركها البطولة النجم العالمي مينا مسعود، وكل من: إيمان العاصي، بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، ومحمد عز، وهو من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.