

بشرى شعبان



في إطار جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة وتنظيم سوق العمل وضمان تطبيق قانون العمل والقرارات المنظمة، تواصل إدارة تفتيش العمل حملاتها التفتيشية المكثفة بالتنسيق مع كل من إدارة مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية وإدارة الرقابة الدوائية وإدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.



وأعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن اللجنة الثلاثية المشتركة، ومن خلال إحدى الحملات التفتيشية، رصدت مركزا صحيا يقوم بتشغيل عمالة غير مأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة، وعمالة تحمل إقامة التحاق بعائل، وعمالة منزلية، إضافة إلى مزاولة مهن طبية دون ترخيص باستخدام أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر مخزنة بشكل غير سليم، فضلا عن استخدام أجهزة طبية على المرضى، مما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية والعمل والإقامة في الكويت.



وأكدت الهيئة أن الحملات المشتركة مستمرة في مختلف المحافظات لضبط جميع أشكال المخالفات، مشددة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لقانون العمل، مبينة أن الإجراءات القانونية جار اتخاذها من قبل كل جهة بحق المخالفين وفق اختصاصاتها.



ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة، حرصا على سلامة العاملين والمجتمع وضمان سوق عمل منظم.