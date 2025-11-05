

آلاء خليفة



شهدت جامعة عبدالله السالم لقاء مميزا جمع مدير جامعة عبدالله السالم د.منى سليمان الأحمد بالأسرة الجامعية من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة التدريسية والبحثية والهيئة الإدارية، في أول لقاءاتها الرسمية بمناسبة تكليفها بمهام أعمال مدير الجامعة، وذلك على مسرح مبنى 53.



وجاء هذا اللقاء كمبادرة للتواصل المباشر وفتح آفاق واسعة للتعاون البناء والثقة بين الإدارة الجامعية ومنتسبي الجامعة.



وفي كلمة لها بهذه المناسبة توجهت مدير جامعة عبدالله السالم د.منى سليمان الأحمد بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على منحها هذه الثقة الغالية وتكليفها مديرا لجامعة عبدالله السالم، مؤكدة على أنها ستعمل جاهدة على جعل هذه المرحلة محطة جديدة لتعزيز مسيرة الجامعة، وتحقيق رؤيتها الإستراتيجية، والارتقاء بمكانتها العلمية والبحثية بما يليق بمكانة بلدنا العزيز الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.



وأعربت عن خالص الشكر والعرفان لرئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود وأعضاء المجلس على قيادتهم القديرة، وتركهم بصمة إنجاز واضحة بتأسيس هذا الصرح العلمي الرائد.



كما أكدت د.الأحمد على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جميع أفراد مجتمعنا الجامعي، لتوفير بيئة أكاديمية إبداعية تحفز على التميز والابتكار، وتواكب تطلعات طلبتنا وطالباتنا واحتياجات مجتمعنا، تماشيا مع رؤية التنمية الوطنية.



​وأردفت قائلة «إن بناء جسور التواصل المباشر مع طلبتنا الأعزاء هو أحد أهم صور تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، فمن خلال قنوات التواصل المختلفة سنتلقى آراءهم واقتراحاتهم لنجعل منها ركيزة أساسية في خططنا التطويرية، وسنسعى معا لتحقيق إنجازات تسهم في بناء مستقبل مشرق لجامعتنا ووطننا الغالي الكويت».



بدورهم، رحب منتسبو الجامعة بالدكتورة منى الأحمد، متمنين لها دوام التوفيق والسداد في قيادة هذه الجامعة الفتية نحو مزيد من التطور والتميز، ومواصلة مسيرة البناء والنجاح التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدين دعمهم الكامل لقيادة الجامعة الجديدة في تحقيق رؤيتها الطموحة ورسالتها في الارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز الابتكار والبحث العلمي بما يخدم التنمية الوطنية.