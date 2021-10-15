Reuters الملكة إليزابيث الثانية

أبدت الملكة إليزابيث الثانية استياءها من قادة العالم ،الذي "يتحدثون" ولا "يفعلون شيئا"، على موعد مع قمة التغير المناخي، الشهر المقبل.

وسمعت تعليقاتها الخميس، على هامش افتتاح دورة البرلمان، في مقاطعة ويلز.

وقالت الملكة، التي يتوقع أن تحضر قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، في غلاسكو، إنها لا تعرف من سيحضر القمة.

وعبر الأمير تشارلز والأمير وليام عن قلقهما أيضا، بخصوص التغير المناخي.

وسيلتقي قادة العالم في غلاسكو، من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى 12 نوفمبر تشرين الثاني، للتفاوض على اتفاق جديد، للحد من ارتفاع درجات الحرارة على الأرض.

وسيحضر القمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقادة من مجموعة الدول السبع. وبعد أسابيع من التردد، أكد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الجمعة، حضوره القمة.

ولكن تقارير أفادت بأن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لن يحضر القمة. ولكن مسؤولين في الحكومة الصينية سيمثلون بلادهم في غلاسكو.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل دولة مسؤولة بمفردها عن تأكيد مشاركتها في القمة.

وجاء في صحيفة ديلي ميل أن مقاطع الفيديو، التي ظهرت فيها تعليقات الملكة، على هامش افتتاح برلمان ويلز، التقطتها كاميرات البث المباشر على الانترنت.

وتظهر مقاطع الفيديو، التي لا يسمع الصوت في بعضها، الملكة وهي تتحدث مع دوقة كورنوول، وإلين جونز، رئيسة جلسة البرلمان.

وبدأت الملكة كأنها تقول: "سمعت الكثير عن القمة، ولكنني لا أعرف من الذي سيأتي".

وفي مقطع آخر تبدو وهي تقول: "كل ما نعرفه هو عن الذين لن يأتوا"، ثم تقول: "إنه من المزعج حقا عندما يتحدثون ولا يفعلون".

ويبدو أن جونز كانت تشير إلى دوق كامبريدج وهي ترد على تعليقات الملكة، قائلة إنها شاهدته "في التلفزيون هذا الصباح يقول إنه لا جدوى من الذهاب إلى الفضاء، علينا أن ننقذ الأرض".

وتحدث الأمير وليام لبي بي سي، قائلا إن المستثمرين مطالبون بالتركيز على إنقاذ الأرض، بدل الخوض في السياحة الفضائية.

وحذر أيضا من "التصريحات الذكية والخطابات القوية، دون إجراءات عملية كافية"، قائلا إنه "من الضروري" أن يكون "التواصل بين قادة العالم واضحا وصريحا"، بشأن ما هي المشكلات، وما هي الحلول المناسبة لها".

وفي حوار أجراه محرر شوؤن التغير المناخي في بي بي سي، جاستين رولت، عبر الأمير وليام عن مخاوفه من أن يكتفي قادة العالم "بالحديث"، عندما يلتقون، قائلا: "المشكلة هي التحرك على الأرض".