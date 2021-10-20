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قتل 13 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق، بحسب تقارير.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" بأن "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي".

كما أسفر الهجوم، الذي وقع صباح الأربعاء، عن سقوط 3 جرحى آخرين.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية مقاطع مصورة تظهر احتراق الحافلة المستهدفة بالكامل.

ويقول مراسل بي بي سي عربي في دمشق عساف عبود إن السلطات فرضت طوقاً أمنياً حول المكان بينما واصلت البحث عن أي عبوات أخرى.

وخلال العام الحالي، استهدفت هجمات عربات عسكرية في شرقي سوريا، ويعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عنها.

ولكن نادرا ما تقع هجمات في العاصمة منذ أن استعادت القوات الحكومية مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في محيط دمشق.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

وتمكنت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد من السيطرة على معظم الأراضي السورية، بفضل الدعم الروسي والإيراني له.