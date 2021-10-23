مجموعة مختارة من أفضل الصور من القارة الأفريقية وخارجها والتي تهتم بالحياة في أفريقيا وأحداثها، خلال أسبوع من السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول.

AFP في باريس يوم الأحد، وضعت أكاليل من الزهور تخليدا لذكرى الجزائريين الذين قتلتهم الشرطة الفرنسية قبل 60 عاما والذين تم التستر على وفاتهم. وقد قُتل ما لا يقل عن 100 شخص، أُلقي بعضهم في نهر السين لإغراقهم وإخفاء الجريمة.

Getty Images رجل يمشي أمام لوحات معروضة للبيع على جانب الطريق في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الاثنين.

Reuters يوم الأربعاء، خرج النيجيريون في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من عدم اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة منذ مقتل متظاهري #EndSARS السلميين قبل عام.

Reuters رجل يعالج الجلود في أحد أقدم المدابغ في مدينة فاس شمال المغرب.

AFP شهد يوم السبت أيضا إقامة عرض أزياء لأسبوع الموضة في شرق أفريقيا، في نيروبي عاصمة كينيا، حيث تستعد عارضة الأزياء للخروج أمام الجمهور بوضع تاج على رأسها.

AFP شارك مصممو أزياء من أوغندا وتنزانيا وكينيا في النسخة الثالثة من أسبوع الموضة لشرق أفريقيا، وظهرت العارضات الكينيات بست مجموعات مختلفة من الأزياء التي تجسد إبداع الأفارقة في عالم الموضة.

AFP قدمت عارضات الأزياء استعراض "كات ووك" على المسرح في ظل اهتمام كبير من الجمهور الذي كان جله من السيدات.

EPA أحد مشجعي أسيك ميموزا الإيفواري، يرتدي قبعة عليها ألوان الفريق، ودهن جسده كاملا بدهانات بيضاء، قبل مواجهة فريقه يوم السبت الماضي، مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في أبيدجان.

EPA وفي جنوب أفريقا نشاهد سيارة زرقاء متوقفة أمام مباني ملونة بالوردي والأخضر الفسفوري في حي بو-كاب بمدينة كيب تاون، وجميع مباني الحي مرسومة بألوان جميلة وأشكال مثيرة.

EPA وفي كيب تاون أيضا تغادر العروس حفل الزفاف مع صديقاتها في منتجع خليج كامبس الساحلي، بعد إتمام مراسم الزواج على الشاطئ.

EPA كما شهدت مدينة كيب تاون يوم السبت الماضي أيضا 16 أكتوبر/تشرين الأول، إقامة ماراثون رياضي شارك فيه المئات من مختلف أنحاء البلاد.

AFP شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات شعبية يوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول، تطالب الجيش بتولي زمام الأمور. لكن بعد أيام، خرج متظاهرون لدعم الحكومة الانتقالية في البلاد التي تشكلت عام 2019.

Reuters أنصار المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خرجوا في احتجاجات يوم السبت أيضا، للمطالبة بتشكيل لجنة انتخابات محايدة.

AFP صياد سنغالي، استطاع اصطياد هذه السمكة الغريبة من على شاطئ مدينة داكار على المحيط الأطلنطي.

Getty Images تم عرض لوحة محكمة أوبا بنين، للرسام النيجيري بن إنوونو، في دار مزادات سوثبيز، في لندن يوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول.

AFP سيدتان تلتقطان صورة سيلفي أما لوحة دعائية كبيرة لمهرجان فيسباكو السينمائي في بوركينا فاسو، الذي تم افتتاحه يوم السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

AFP يقام مهرجان فيسباكو الأفلام الإفريقية كل عام في بوركينا فاسو، ويتزامن هذه المرة مع افتتاح محاكمة قتلة الرئيس البوركيني السابق المحبوب توماس سانكارا، الذي صدمت وفاته القارة باكملها عام 1987.