twitter facebook whatsapp viber telegram email صور من أفريقيا: موضة وفن واحتجاجات وتخليد ذكرى مجزرة جزائريين في فرنسا السبت 2021/10/23 240 A+ A- استمع مجموعة مختارة من أفضل الصور من القارة الأفريقية وخارجها والتي تهتم بالحياة في أفريقيا وأحداثها، خلال أسبوع من السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول. في باريس يوم الأحد، وضعت أكاليل من الزهور تخليدا لذكرى الجزائريين الذين قتلتهم الشرطة الفرنسية قبل 60 عاما والذين تم التستر على وفاتهم. وقد قُتل ما لا يقل عن 100 شخص، أُلقي بعضهم في نهر السين لإغراقهم وإخفاء الجريمة. رجل يمشي أمام لوحات معروضة للبيع على جانب الطريق في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الاثنين. يوم الأربعاء، خرج النيجيريون في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من عدم اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة منذ مقتل متظاهري #EndSARS السلميين قبل عام. رجل يعالج الجلود في أحد أقدم المدابغ في مدينة فاس شمال المغرب. شهد يوم السبت أيضا إقامة عرض أزياء لأسبوع الموضة في شرق أفريقيا، في نيروبي عاصمة كينيا، حيث تستعد عارضة الأزياء للخروج أمام الجمهور بوضع تاج على رأسها. شارك مصممو أزياء من أوغندا وتنزانيا وكينيا في النسخة الثالثة من أسبوع الموضة لشرق أفريقيا، وظهرت العارضات الكينيات بست مجموعات مختلفة من الأزياء التي تجسد إبداع الأفارقة في عالم الموضة. قدمت عارضات الأزياء استعراض "كات ووك" على المسرح في ظل اهتمام كبير من الجمهور الذي كان جله من السيدات. أحد مشجعي أسيك ميموزا الإيفواري، يرتدي قبعة عليها ألوان الفريق، ودهن جسده كاملا بدهانات بيضاء، قبل مواجهة فريقه يوم السبت الماضي، مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في أبيدجان. وفي جنوب أفريقا نشاهد سيارة زرقاء متوقفة أمام مباني ملونة بالوردي والأخضر الفسفوري في حي بو-كاب بمدينة كيب تاون، وجميع مباني الحي مرسومة بألوان جميلة وأشكال مثيرة. وفي كيب تاون أيضا تغادر العروس حفل الزفاف مع صديقاتها في منتجع خليج كامبس الساحلي، بعد إتمام مراسم الزواج على الشاطئ. كما شهدت مدينة كيب تاون يوم السبت الماضي أيضا 16 أكتوبر/تشرين الأول، إقامة ماراثون رياضي شارك فيه المئات من مختلف أنحاء البلاد. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات شعبية يوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول، تطالب الجيش بتولي زمام الأمور. لكن بعد أيام، خرج متظاهرون لدعم الحكومة الانتقالية في البلاد التي تشكلت عام 2019. أنصار المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خرجوا في احتجاجات يوم السبت أيضا، للمطالبة بتشكيل لجنة انتخابات محايدة. صياد سنغالي، استطاع اصطياد هذه السمكة الغريبة من على شاطئ مدينة داكار على المحيط الأطلنطي. تم عرض لوحة محكمة أوبا بنين، للرسام النيجيري بن إنوونو، في دار مزادات سوثبيز، في لندن يوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول. سيدتان تلتقطان صورة سيلفي أما لوحة دعائية كبيرة لمهرجان فيسباكو السينمائي في بوركينا فاسو، الذي تم افتتاحه يوم السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول. يقام مهرجان فيسباكو الأفلام الإفريقية كل عام في بوركينا فاسو، ويتزامن هذه المرة مع افتتاح محاكمة قتلة الرئيس البوركيني السابق المحبوب توماس سانكارا، الذي صدمت وفاته القارة باكملها عام 1987. ثلاث فيتيات صغيرات يظهرن مبتسمات ويمسكن ببعضهن البعض في صورة من مدينة لومي بدولة توغو.