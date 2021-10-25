Rasd Sudan Network/Reuters تجمع أعداد من السودانيين في الشوارع صباح الاثنين وسط أنباء عن انقلاب في البلاد

أكدت وزارة الاعلام السودانية أن عسكريين قد اعتقلوا عدد من أعضاء المكون المدني في الحكومة الانتقالية في البلاد، بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فجر الاثنين.

ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز ممثلي القوى المدنية التي شاركت في الانتفاضة التي اسقطت ضد نظام عمر البشير في عام 2019، ما جرى بالانقلاب ودعا إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع لمواجهته.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها بفيسبوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

وكانت تقارير قالت أن رئيس الوزراء السوداني وضع قيد الإقامة الجبرية، بحسب مصادر في مكتبه.

Rasd Sudan Network/Reuters متظاهرون يحرقون إطارات في شوارع الخرطوم صباح الاثنين

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة تقود مطالب الانتقال إلى الديمقراطية، إن هناك انقطاعًا في إشارات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني قبل قليل في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.

ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ أغسطس / آب2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما. .