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يمكن لعشاق فيلم "وحدي في المنزل" الآن أن يعيشوا أحلام طفولتهم من خلال قضاء ليلة في المنزل الشهير.

وأُتيح المنزل - الذي كانت تسكنه عائلة ماكاليستر في الفيلم الشهير الذي أُنتج في عام 1990 - للإيجار لليلة واحدة فقط عبر منصة "اير بي ان بي".

وسيصبح المنزل، الموجود في منطقة شيكاغو، متاحا للحجز اعتبارا من 7 ديسمبر/ كانون الأول مقابل 25 دولارا.

وسيتمكن المتقدمون الناجحون من الإقامة فيه خلال ليلة 12 ديسمبر. وهو متاح لأربعة ضيوف كحد أقصى.

وفي الفيلم الشهير، أدى الممثل ماكولاي كالكن دور كيفن ماكاليستر.

وسيكون في استقبال الضيوف عند وصولهم الممثل ديفن راتراي، الذي أدى دور "باز" الشقيق الأكبر لكيفن.

ونُقل عن باز قوله في بيان صحفي: "ربما لا تتذكروني كشخص مضياف".

"لكنني كبرت وسأكون سعيدا بمشاركة منزل عائلتي - وحتى البيتزا الخاصة بي - معكم في موسم الأعياد هذا. فقط حاولوا ألا تدعوا عنكبوت الرتيلاء الخاص بي، أكسل، يهرب هذه المرة".

وتشمل الامتيازات الأخرى لاستئجار المنزل بعضا من أشهر ما جاء في الفيلم، من أفخاخ وأحد مستحضرات ما بعد الحلاقة ومرآة للصراخ في مواجهتها ووجبات سريعة اشتهرت في التسعينيات.