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أعلنت إدارة حديقة حيوانات في بلجيكا إدخال فرسي نهر في حجر صحي، وذلك بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

ولم يتضح على الفور كيف أصيب فرسا النهر إيماني (14 عاماً) وهيرميان (41 عاماً)، بحسب حديقة حيوانات أنتويرب، التي أضافت أن الفرسين في حالة جيدة، باستثناء المعاناة من سيلان الأنف.

وفرضت قيود مشددة في حديقة الحيوانات، إلى حين ظهور نتائج سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس لدى فرسي النهر.

وعلى صعيد العالم، وردت تقارير عدة عن إصابة حيوانات أسيرة أو أليفة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وعادة ما تكون أنف فرس النهر رطبة، لكن الأطباء في حديقة الحيوانات قرروا إجراء اختبار الكشف عن الفيروس بعدما لاحظوا سيلان المخاط من أنفي فرسي النهر.

وأغلق المكان الذي يعيشان فيه بالحديقة. وجاءت نتائج اختبار موظفي الحديقة الذين يتولون شؤونهما سلبية، لكن يتعين عليهم ارتداء الأقنعة ونظارات واقية، وتعقيم أحذيتهم قبل أي اتصال مع فرسي النهر.

وقال فرانسيس فيركامين، الطبيب البيطري في الحديقة: "على حد علمي، هذه أول إصابة مسجلة لدى هذا الفصيل (من الكائنات). في شتى أنحاء العالم، شوهد هذا الفيروس في الغالب في القردة العليا والقطط".

وفي الأسبوع الماضي، أكدت كندا اكتشاف ثلاث حالات إصابة بين الغزلان البرية. وهذا أول اكتشاف لحالات إصابة في الحياة البرية في البلد.

لكن مع محدودية الاختبارات، لا يعرف أحد مدى انتشار فيروس كورونا في الحياة البرية.