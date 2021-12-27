في قرية إيسلتوالد السويسرية الصغيرة، يتجمع الناس عند رصيف الميناء، ليس مبتغاهم انتظار قارب يقلهم بل يريدون التقاط صورة لموقع تصوير الدراما الكورية المفضلة لديهم."كراش لاندينغ أون يو" Crash Landing On You، وهي دراما رومانسية كورية تحكي قصة حب بطلتها وريثة مجموعة شركات عملاقة من كوريا الجنوبية، تضطر لتنفيذ هبوط اضطراري في كوريا الشمالية أثناء ممارستها هواية التحليق بالمظلة، نتيجة لحادثة سببتها الرياح القوية، لتتعرف هناك على ضابط في الجيش الكوري الشمالي، يتعهد بحمايتها وسرعان ما يقعا في الحب.تم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل الدرامي التلفزيوني في سويسرا، والآن بات المعجبون يسافرون إلى مواقع مختلفة في محاولة لاستحضار مشاعر الحب تلك.عند الرصيف حيث هبطت بطلة المسلسل، يقف الناس في طابور لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وبعضهم يجلبون طائرات بدون طيار للتأكد من حصولهم على اللقطة المثالية.قالت يانينا سيفرمان، وهي ألمانية وإحدى عشاق ذلك المسلسل، لبي بي سي: "أحببت تلك القصة الرومانسية وقررت الزيارة لأن المواقع كانت جميلة جدا".وأضافت: "انتابني إحساس مذهل للغاية. شعرت على الفور بأنني عدت إلى كواليس المسلسل وشعرت بأنني أكثر ارتباطا بالشخصيات".

BBC

ليس بعيدا عن رصيف الميناء في إيسلتوالد، يقع فندق "شاليه دو لاك"، حيث يدين أحد الموظفين بعمله لهذه الدراما التلفزيونية.كان كارلو فيتيبالدي في بلدة إنترلاكن، يبحث عن عمل عندما اقترحت زوجته أن يجرب حظه في إيسلتوالد بعد مشاهدتها للمسلسل.وبالفعل احتضنه فندق Chalet du Lac، وأمن له وظيفة، وهو الآن يشاهد يوميا السياح يدخلون الفندق لطرح أسئلة حول الموقع.وقال لبي بي سي "أحمد الله على هذا، شكرا لزوجتي وشكرا للمسلسل التلفزيوني الكوري..لم أكن أعرف حتى بوجود إيسلتوالد في الماضي!".وأضاف "خلال الصيف كنت أرى في كثير من الأحيان عشرات الأشخاص في وقت واحد، ينتظرون من مسافة بعيدة لالتقاط الصور في الموقع، أراهم في الصباح كل يوم في طريقي إلى العمل".

لكن يبدو أن للشهرة ثمنا، فهناك خطر في أن تصبح إيسلتوالد ضحية لنجاحها، ففي أحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام اشتكى أحد المستخدمين من الانتظار لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى ينتهي سائح آخر من التقاط الصور.كتب المستخدم "بعد الانتهاء من التقاط الصور، وقفت لتفقد الصور على هاتفها المحمول وكأنها تمساح يسد منفذ قناة".وإيسلتوالد ليست المكان الوحيد في منطقة إنترلاكن السويسرية الذي يقصده عشاق الدراما الكورية تلك. فبإجراء مسح عبر إنستغرام ستجد عشرات المعجبين يعيدون إنشاء مشاهد من المسلسل في أماكن مثل سيغريسويل Sigriswil وغريندلوالد Grindelwald.نانا شيانغ، التي تعيش في لندن هي إحدى عشاق المسلسل الكوري، وقامت بزيارة جبل فيرست بالقرب من غريندلوالد وكذلك إيسلتوالد.

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تقول "أنا وصديقي نحب هذا المسلسل كثيرا، لذلك قمنا بالتقاط الصور في نفس المكان بالضبط" موضحة كيف صنعت أيضا مقاطع فيديو باستخدام موسيقى من المسلسل، "من المثير جدا رؤية المشاهد والأماكن في الحياة الواقعية! ".وقالت: "لم أكن من أشد المعجبين بالدراما الكورية، لكن مسلسل كراش لاندينغ أون يو، جعلني أتعلق بها، لقد عالج الملل الذي أصابني بسبب إجراءات الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا". كما تشرح كيف ساعدها المسلسل في إعادة الاتصال بأصدقائها في تايوان الذين كانوا يشاهدونه أيضا.

وبدأ عرض المسلسل مباشرة قبل فرض إجراءات الإغلاق في عدد من البلدان وحقق نجاحا عالميا كبيرا.وقد سجل ثالث أعلى تصنيف درامي لكوريا الجنوبية في تاريخ تلفزيون المنصات الرقمية، بمتوسط مشاهدة على مستوى البلاد يبلغ 21 في المئة في الصين، كما تعطلت خدمة البث المباشر التي تعرض المسلسل ليلة بث الحلقة الأخيرة بسبب العدد الهائل من المستخدمين.وقد حقق المسلسل خارج آسيا أداء جيدا أيضا، حيث أذهل مجلس السياحة في إنترلاكن الذي وصف مدى المشاهدة التي حققها بأنها أمر "استثنائي".وقال ريناتو جوليير من إنترلاكن للسياحة لبي بي سي: "كان لدينا بعض الأمل، لكن لا ، لم يخطر في بالنا مطلقا أن نعول على مثل هذا الانتشار الهائل والشعبية التي جلبه مسلسل Crash Landing On You".وقال إن شركات الحافلات في إيطاليا المجاورة نظمت بالفعل جولات إلى المواقع الأكثر شعبية في المسلسل مثل إيسلتوالد و سيغريسويل وبحيرة برينز."نحن على يقين من أن الناس سوف ينبهرون بالصور الرائعة التي ظهرت في المسلسل".

BBC بدأت بعض الشركات السياحية بتنظيم رحلات لمواقع التصوير مثل جسر سيغريسويل وإيستلوالد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينجذب فيها الناس إلى وجهات مثالية في أوروبا متأثرين بمشاهدة فيلمهم أو برنامجهم التلفزيوني المفضل.لعقود من الزمان، توجه السياح إلى النمسا لمشاهدة المواقع حول سالزبورغ التي اشتهرت بعد تصوير الفيلم الغنائي الشهير صوت الموسيقى Sound Of Music.وكما هو الحال مع الفيلم الموسيقي الكلاسيكي الشهير الذي عرض عام 1965، هناك آمال في أن تجذب المناظر الجميلة في سويسرا والمستخدمة في الدراما الكورية المزيد من الزوار، خاصة بمجرد أن يتمكن الناس من السفر بشكل كامل مع تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة.وقال جوليير: "إنها فرصة جيدة تمكننا من أن نظهر لضيوفنا في المستقبل جمال منطقة العطلات في إنترلاكن".