Getty Images نينو شيروتي عام 1989

توفي نينو شيروتي، مصمم الأزياء الإيطالي المشهور، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت تقارير إنه توفي في مستشفى في بييمونتي التي أودع فيها للخضوع لعملية في الورك.

وعُرف شيروتي بأنه كان يصر على تجربة تصميماته على نفسه أولا، واحتفظ بعدد كبير من تلك التصميمات في مصنع النسيج الذي أسسه جده في مدينة بييلا عام 1881.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية ذات مرة: "دائما ما أنفذ تصميماتي ليرتديها نفس الشخص، ذاك الشخص هو أنا".

واستغل شيروتي خبرة عائلته الطويلة في صناعة القماش والمنسوجات في مصنعهم الخاص للدخول إلى عالم الأزياء في الخمسينيات من القرن العشرين.

Getty Images شيروتي في كابري في سبتمبر/ أيلول 1968

وكان صاحب اتجاهات ثورية في عالم الموضة، إذ أنه المصمم الأول الذي طلب أن يشارك في عرض واحد عارضون وعارضات يرتدون نفس الملابس.

وفي الثمانينيات من القرن العشرين، افتتح شيروتي فرعا لدار الأزياء الخاص به في هوليود، حيث صمم ملابس نجوم مثل جاك نيكلسون، ومايكل دوغلاس، وشارون ستون، وجوليا روبرتس، وتوم هانكس.

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Getty Images شيروتي في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1995 بصحبة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو ونجم هوليود أنتونيو بانديراس

AFP شيروتي مع كاثرين دونوف وفاني أردانت في باريس عام 1999

Getty Images شيروتي مع أنتوني هوبكنز عام 1994

Getty Images صورة من جلسة تصوير لنينو شيروتي عام 1987

Getty Images شيروتي في استوديو التصميم الخاص به