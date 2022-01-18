Getty Images حصل ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الثانية على التوالي

فاز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ومنتخب بولندا، بلقب أفضل لاعب لكرة القدم رجال في العالم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هذا العام، في حين توج نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا الخاصة.

وفاز ليفاندوفسكي، 33 سنة، بجائزة أفضل لاعب من الفيفا للعام الثاني على التوالي بعد أن أحرز 69 هدفا.

ومنح الاتحاد الدولي للعبة رونالدو جائزته الخاصة لما حققه من إنجاز تاريخي، إذ أنه صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم للرجال.

كما فازت ألكسيا بوتيلاس بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم للنساء من الفيفا هذا العام.

وكسر ليفاندوفيسكي الرقم القياسي الخاص بجيرد مولر، 49 سنة، بعد أن سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الألماني في موسم واحد. وبلغ الرقم المسجل باسم مولر 43 هدفا في 34 مباراة.

وفاز توماس توشيل، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب كرة قدم رجال من الفيفا هذا العام بعد أن قاد الفريق الأزرق للفوز باللقب الثاني لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يُعد إنجازا كبير في ضوء توليه إدارة شؤون الفريق في يناير 2021.

وفاز لاعب توتنهام السابق إريك لاميلا، الذي انتقل إلى سيفيللا الصيف الماضي، بجائزة بوشكاش من الفيفا، وهي الجائزة التي تمنح لصاحب أفضل هدف على مدار العام بعد تسديدة "الرابونا" في مرمى الأرسنال، الخصم التقليدي لتوتنهام في شمال لندن، في مارس/ آذار الماضي.

وحصل حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي على لقب أفضل حارس مرمى من الفيفا بعد أول موسم له مع الفريق، والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا، بما في ذلك الحفاظ على شباكه نظيفة في نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الذي انتهى بفوز تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

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وتوج المنتخب الوطني الدنماركي لكرة القدم بجائزة اللعب النظيف من الفيفا لسرعة الاستجابة بعد سقوط لاعب المنتخب كريستيان إريكسن على أرض الملعب وتوقف قلبه في المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

واستكمالا لليلة نجاح تشيلسي، فازت المديرة الفنية لفريق كرة القدم نساء إيما هايز بلقب أفضل مدربة كرة قدم للنساء بعد حصولها على بطولتين محليتين.

وعلى مستوى الجوائز العالمية، اختارت الفيفا لاعبي مانشستر سيتي روبن دياز وكيفن دي بروين، ولاعبي تشيلسي نغولو كانتي وجورجينيو، ورونالدو ضمن منتخب العالم لعام 2021.

منتخب العالم

تضم تشكيلة منتخب العالم، الذي اختاره الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفابرو)، هذا العام : جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان - منتخب إيطاليا)، ودايفيد ألابا (بايرن ميونخ - ريال مدريد - منتخب النمسا)، وليوناردو بونوتشي (يوفنتوس - منتخب إيطاليا)، وروبن دياز (مان سيتي - منتخب البرتغال) ، وكيفن دي بروين (مان سيتي - منتخب بلجيكا)، وجورجينيو (تشيلسي - منتخب إيطاليا)، ونغولو كانتي (تشيلسي - منتخب فرنسا) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس - مان يونايتد - منتخب البرتغال)، وإيرلنغ براوت هالاند (بروسيا دورتموند - منتخب النرويج)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - منتخب بولندا)، ليونيل ميسي (برشلونة - باريس سان جيرمان - منتخب الأرجنتين).

Getty Images رونالدو يتمنى الاستمرار في اللعب "لأربع أو خمس" سنوات

ولن يحالف الحظ المهاجم البولندي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت لميسي للمرة السابعة على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن ربما يكون عزاؤه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للعام الثاني على التوالي.

وقال ليفاندوفسكي في فيديو نُشر بعد تسلمه الجائزة إنه لم يكن يحلم بكسر الرقم القياسي لمولر، الذي توفي عام 2021.

وأضاف: "إذا سألتني منذ سنوات قليلة، فكنت سأجيب بأنه من المستحيل كسر هذا الرقم القياسي وأن أسجل كل هذا العدد من الأهداف".

وتابع: "لكنه (مولر) ليس معنا الآن، وأتقدم إليه بالشكر لأن هذا الرقم القياسي الجديد ما كان ليتحقق لولاه. لقد سجل الكثير من الأهداف - بالنسبة للأجيال التي جاءت بعده من اللاعبين كان الجميع يحاولون كسر رقمه".

رونالدو يتمنى الاستمرار في اللعب "لأربع أو خمس" سنوات

على الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى التي يُحذف فيها اسم رونالدو، الذي فاز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا مرتين، من القائمة القصيرة للجائزة منذ إطلاقها، إلا أن نجم مانشستر يونايتد لم يعد خالي الوفاض لتكون ليلة من ليالي نجاحه هو أيضا بعد حصوله على الجائزة الخاصة من الفيفا عقب كسر رقم اللاعب الإيراني علي دايي الذي أحرز لمنتخب بلاده 109 أهداف.

وحقق قائد منتخب البرتغال، 36 سنة، رقما قياسيا جديدا بعد أن أحرز 115 هدفا في 184 مباراة ارتدى فيها قميص الفريق الوطني.

وفي حديث أدلى به أثناء حفل تسليم جوائز الأفضل للفيفا في زيورخ، وصف رونالدو الجائزة بأنها "غالية".

وقال نجم مان يونايتد: "لم أتصور يوما أنني سأكسر الرقم القياسي. أنا فخور جدا وهذه جائزة خاصة من الفيفا، المنظمة التي أحترمها كثيرا".

وأضاف: "انا فخور حقا بهذا الإنجاز العظيم. ولا يزال لدي شغف باللعبة. ليس فقط لإحراز الأهداف، إنما للاستمتاع باللعب أيضا".

وتابع: "عندما أنزل إلى الملعب، حتى أثناء المران، أشعر بنفس الحماس. وسوف أصل إلى سن 37 سنة قريبا، لكني أشعر بأنني على ما يرام وأنني أريد أن أستمر في اللعب".

وقال: "يسألني الناس كم سنة تبقت لي في الملاعب، وهو ما أجيب عليه بأنني أريد اللعب لأربع أو خمس سنوات لأن الأمر يتعلق بالعقلية. فإذا تعاملت مع جسمك جيدا، فسوف تجده عندما تحتاج إليه".

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القائمة الكاملة لجوائز الأفضل

أفضل لاعب كرة قدم رجال في العالم 2021: روبرت ليفاندوفسكي

أفضل مدرب كرة قدم رجال في العالم 2021: توماس توشيل

أفضل حارس مرمى رجال في العالم 2021: إدوارد ميندي

جائزة الفيفا الخاصة 2021: كريستيانو رونالدو

جائزة بوشكاش 2021: إريك لاميلا

جائزة أفضل جمهور من الفيفا 2021: منتخب الدنمارك ومنتخب فنلندا

جائزة اللعب النظيف 2021: منتخب الدنمارك - الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك - الجهاز الفني لمنتخب الدنمارك

أفضل لاعبة كرة قدم نساء في العالم 2021: ألكسيا ألكسيا بوتيلاس

أفضل مدربة كرة قدم نساء في العالم 2021: إيما هايز

أفضل حارسة مرمى نساء في العالم 2021: كريستينا إندلر

جائزة الفيفا الخاصة: كريستينا سينكلاير.