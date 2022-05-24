EPA صور روسية لمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول بعد أن أصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي

قال الكرملين إن روسيا مستعدة لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، في حين تواصل قواتها إحراز تقدم في شرق البلاد.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "الهجوم سيستمر حتى تتحقق جميع أهدافه، دون أن يحدد ماهية هذه الأهداف".

وأضاف شويغو، في تصريحات متلفزة الثلاثاء في اليوم 90 من الحرب، إن "روسيا تتعمد إبطاء هجومها في أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين".

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن بلاده"ليس لديها مواعيد نهائية تسرع في الوفاء بها" في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

من جانبها قالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن الحقيقة هي أن روسيا فقدت الزخم بعد أن واجهت مقاومة أوكرانية شرسة وتكبدت خسائر فادحة في الجنود والعتاد والمعدات.

وقال شويغو "يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية من أجل إخراج الناس من الأماكن المحاصرة".

وقال شويغو لوزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، وهو تحالف عسكري لروسيا وخمس جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى: "بالطبع، هذا يبطئ من وتيرة الهجوم، لكنننا نقوم بذلك عمدا لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

وفي تصريحات صحفية منفصلة، قال باتروشيف، إن "جميع أهداف بوتين في أوكرانيا ستتحقق لأن الحقيقة في جانب روسيا".

واضاف "يجب القضاء على النازية بنسبة 100 في المئة، وإلا سترفع رأسها مرة أخرى في غضون سنوات قليلة، بشكل أبشع".

وعلى الرغم من تعليقات شويغو بشأن حرص بلاده على تجنيب المدنيين الحرب، سجلت الأمم المتحدة 3930 ضحية مدنية خلال الصراع. ونفت روسيا مرارا استهداف مناطق مدنية، واتهمت أوكرانيا، "دون دليل"، باستخدام الناس "كدروع بشرية".

وتشير تعليقات المسؤولين الروس إلى أن موسكو لا ترى نهاية سريعة للقتال، بينما تسعى إلى تبديد أي انطباع بأن "العملية العسكرية الخاصة" الطويلة والمكلفة قد توقفت.

ومنذ "إجبارها على الانسحاب" من شمال أوكرانيا، ركزت روسيا قواتها في دونباس، ما أثار، كما وصفها وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بأنها "معركة لا تعرف الرحمة، أكبر حرب على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية".

وتقترب القوات الروسية من تطويق بلدتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك، وهما آخر المناطق الكبيرة في منطقة لوهانسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.