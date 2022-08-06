twitter facebook whatsapp viber telegram email عرض الأهرامات الجوي وإنجاز تاريخي لإنجلترا في كرة القدم النسائية - بالصور السبت 2022/8/6 282 A+ A- استمع عرض الأهرامات الجوي وإنجاز تاريخي لإنجلترا في كرة القدم النسائية ضمن مجموعة مختارة من أبرز الصور الإخبارية من جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المنصرم. فاز منتخب انجلترا بأول بطولة كبرى لكرة القدم للسيدات في نهائي دراماتيكي لليورو 2022 ضد ألمانيا حاملة اللقب ثماني مرات، على ملعب ويمبلي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق. وسجلت اللاعبة كلوي كيلي، هدف الفوز لتنتهي المباراة 2-1. متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة في لاباز، بوليفيا، اعتراضا على فتح سوق الكوكا الجديد المثير للجدل الذي يريد منتجو أوراق الكوكا إغلاقه، باعتباره غير قانوني. فريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز والكوري الجنوبي بلاك ايغلز، يؤدون عروضا جوية بالطائرات فوق الأهرامات بمدينة الجيزة، أثناء احتفال بإطلاق عرض الأهرامات الجوي 2022. تحقق السلطات في تشيلي في حفرة غامضة ظهرت في منطقة بها منجم في شمال البلاد. تُظهر صور الطائرات بدون طيار حفرة ضخمة على الأرض في منطقة تعمل فيها شركة لاندن مايننغ الكندية. النيجيرية شيوما أونيوكوير تقوم بمحاولة رمي القرص خلال نهائي السيدات في اليوم الخامس من ألعاب الكومنولث 2022 في برمنغهام ، إنجلترا. فازت البطلة الأفريقية البالغة من العمر 28 عاما بالمسابقة بتحقيق مسافة 61.70 مترا في الموسم. إطلاق صغار سلحفاة بحرية في البحر على شاطئ كيتاواي في جزيرة بانجكا بيليتونغ، إندونيسيا ، كجزء من برنامج حماية. تم إنقاذ 2287 بيضة من بيض السلاحف البحرية من التجارة غير المشروعة قبل أن تفقس، وأطلقت مؤسسة ألوبي لإنقاذ الحياة البرية الصغار في الماء. راقصون يقدمون عرضا في قلعة إسبلاند أوف إدنبرة، في مهرجان تاتو السنوي للموسيقى العسكرية بإدنبرة لهذا العام في اسكتلندا. مهاجرون ينتظرون على متن سفينة خفر السواحل في لامبيدوزا قبل نقلهم إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية بإيطاليا. جزيرة لامبيدوزا هي إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. أندريا غارسيا لوبيز، 71 عاما، الملقبة بغراني جوردون من جانب مستخدمي تطبيق تيك توك، تلعب كرة السلة خلال مباراة استعراضية في أوكساكا المكسيك. تجتمع حشود في باريس لمشاهدة غروب الشمس خلف قوس النصر مباشرة في حدث يُعرف باسم باريس هينغ، ويحدث مرتين في العام مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث تحاذي الشمس محور القوس.