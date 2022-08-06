عرض الأهرامات الجوي وإنجاز تاريخي لإنجلترا في كرة القدم النسائية ضمن مجموعة مختارة من أبرز الصور الإخبارية من جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع المنصرم.

LISI NIESNER/REUTERS فاز منتخب انجلترا بأول بطولة كبرى لكرة القدم للسيدات في نهائي دراماتيكي لليورو 2022 ضد ألمانيا حاملة اللقب ثماني مرات، على ملعب ويمبلي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق. وسجلت اللاعبة كلوي كيلي، هدف الفوز لتنتهي المباراة 2-1.

CLAUDIA MORALES / Reuters متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة في لاباز، بوليفيا، اعتراضا على فتح سوق الكوكا الجديد المثير للجدل الذي يريد منتجو أوراق الكوكا إغلاقه، باعتباره غير قانوني.

AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS فريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز والكوري الجنوبي بلاك ايغلز، يؤدون عروضا جوية بالطائرات فوق الأهرامات بمدينة الجيزة، أثناء احتفال بإطلاق عرض الأهرامات الجوي 2022.

JOHAN GODOY/AFP تحقق السلطات في تشيلي في حفرة غامضة ظهرت في منطقة بها منجم في شمال البلاد. تُظهر صور الطائرات بدون طيار حفرة ضخمة على الأرض في منطقة تعمل فيها شركة لاندن مايننغ الكندية.

Michael Steele/Getty Images النيجيرية شيوما أونيوكوير تقوم بمحاولة رمي القرص خلال نهائي السيدات في اليوم الخامس من ألعاب الكومنولث 2022 في برمنغهام ، إنجلترا. فازت البطلة الأفريقية البالغة من العمر 28 عاما بالمسابقة بتحقيق مسافة 61.70 مترا في الموسم.

Resha Juhari/NurPhoto/Shutterstock إطلاق صغار سلحفاة بحرية في البحر على شاطئ كيتاواي في جزيرة بانجكا بيليتونغ، إندونيسيا ، كجزء من برنامج حماية. تم إنقاذ 2287 بيضة من بيض السلاحف البحرية من التجارة غير المشروعة قبل أن تفقس، وأطلقت مؤسسة ألوبي لإنقاذ الحياة البرية الصغار في الماء.

Jane Barlow/PA Media راقصون يقدمون عرضا في قلعة إسبلاند أوف إدنبرة، في مهرجان تاتو السنوي للموسيقى العسكرية بإدنبرة لهذا العام في اسكتلندا.

Antonio Masiello/Getty Images مهاجرون ينتظرون على متن سفينة خفر السواحل في لامبيدوزا قبل نقلهم إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية بإيطاليا. جزيرة لامبيدوزا هي إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

JORGE LUIS PLATA/REUTERS أندريا غارسيا لوبيز، 71 عاما، الملقبة بغراني جوردون من جانب مستخدمي تطبيق تيك توك، تلعب كرة السلة خلال مباراة استعراضية في أوكساكا المكسيك.