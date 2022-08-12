AFP

أنقذ رجال الإطفاء رجلا إيطاليا من نفق منهار بالقرب من الفاتيكان، ليجد نفسه محل اتهامات بالتخطيط لسرقة أحد البنوك باستخدام هذا النفق.

ويتعافى الرجل حاليا في المستشفى بعد أن أمضت فرقة الإنقاذ ثماني ساعات في عملية إخراجه من النفق.

لكنه قد يحتاج الآن أيضا إلى إخراج نفسه من مزيد من المشاكل، حيث ألقت الشرطة القبض عليه وعلى رجل آخر بتهمة "مقاومة موظف عام".

وتعتقد الشرطة أنه ربما كان جزءا من عصابة تحاول اقتحام أحد البنوك.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية: "ما زلنا نحقق ولا نستبعد أنهم لصوص، وهي إحدى الفرضيات".

كما اعتقل الشخصان بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة.

وتعتقد وسائل الإعلام المحلية أن الدافع يبدو واضحا، مشيرة إلى أن النفق وجد بالقرب من أحد البنوك قبل فترة وجيزة من عطلة نهاية الأسبوع، عندما كان جزء كبير من المدينة خاليا من المارة.

وأطلقت صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية على العصابة اسم "عصابة الحفرة"، في عنوان موضوعها الرئيسي.

وقالت ميشيل، التي تقيم في مبنى يقع النفق أسفله، إن السكان ليس لديهم أدنى فكرة عما يجري، مضيفة: "اعتقدنا جميعا أن الناس هناك يقومون بتجديد المكان".