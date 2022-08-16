Getty Images أعطى حكم اللقاء البطاقة الحمراء لمهاجم ليفربول داروين نونيز في الدقيقة 57 من المباراة

لا يزال ليفربول في رحلة البحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، (البريميير ليغ)، إذ تعادل مع كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما الاثنين على معقل ليفربول في أنفيلد.

وأحرز هدف التعادل للفريق الأحمر لويس دياز بعد أن تقدم ويلفريد زاها بهدف كريستال بالاس، وهو التعادل الثاني لليفربول منذ بداية الموسم الجديد.

ووصل ليفربول، الذي تعادل مع فولهام الأسبوع الماضي بهدفين لكل منهما، إلى مرمى البالاس أكثر من مرة في المباراة، لكن زاها فاجأ الجميع بتسديدة استقرت في شباك فريق يورغن كلوب في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

وجاء رد ليفربول، صاحب الأرض، في الدقيقة 61 من زمن المباراة بعد أن تغلب على النقص العددي عقب طرد داروين نونيز في الدقيقة 57 من اللقاء.

وشهدت المباراة بطاقة حمراء أخرى أشهرها حكم اللقاء في وجه جويل وارد لاعب كريستال بالاس ليكون التعادل في الأهداف وحالات الطرد بين الفريقين.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء بطاقات صفراء لصاحب هدف ليفربول لويس دياز، وجويل وارد، ويواكيم أندرسن، مما يوضح أن المباراة سادتها خشونة في الأداء بين الفريقين.

واضطر المدير الفني الألماني كلوب إلى تغيير بعض مهام اللاعبين بعد أن خرج نونيز من الملعب بعد أن أعطاه الحكم بطاقة حمراء، منها زيادة المهام الدفاعية الملقاة على عاتق دياز.

ورغم بلوغ الوقت الإضافي لحوالي ست دقائق، لم يتمكن أي من الفريقين من حسم المباراة وسط عدد من الفرص الضائعة التي أهدرها لاعبو الفريق الأحمر من بينها فرص أهدرها نجم الفريق محمد صلاح.

وأهدر داروين نونيز، ومحمد صلاح، وهارفي إليوت عدة فرص كان من شأنها أن تساعد يورغن كلوب في تحقيق الفوز الأول في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

وحصل ليفربول على نقطة واحدة من هذه المباراة ليصل رصيده إلى نقطتين من مباراتين ليحل في المركز الثاني عشر في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في حين حصل كريستال بالاس في المركز السادس عشر بين فرق الدوري.

ويتصدر مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، هذا الموسم برصيد ست نقاط، ويحل أرسنال ثانيا بينما يتواجد برينتفورد في المركز الثالث.

وتحتل أندية توتنهام، ونيوكاسل يونايتد، وليدز يونايتد المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.