Getty Images نائب الرئيس والمرشح الرئاسي الكيني ويليام روتو يتحدث إلى مؤيديه من سيارة خلال مسيرة في ثيكا، كينيا في 3 أغسطس/ آب 2022

تحدى نائب الرئيس الكيني ويليام روتو الصعاب بفوزه في الانتخابات الرئاسية، المتنازع عليها بشدة في مركز القوة في شرق أفريقيا.

وكان فوزه بفارق ضئيل مذهلا ومثيرا للجدل إلى حد كبير، بعدما رفض أربعة من الأعضاء السبعة في لجنة الانتخابات النتيجة وسط مزاعم بالتزوير.

كانت هناك مشاهد فوضوية داخل مركز الفرز الرئيسي، اندلعت المشاجرات حول المنصة بينما كان رئيس اللجنة، وافولا تشيبوكاتي، على وشك إعلان النتائج.

عاد تشيبوكاتي في وقت لاحق ليعلن فوز روتو، وأصر على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وتظهر النتائج الرسمية أن روتو حقق مكاسب في معاقل خصمه الرئيسي رايلا أودينغا. كما فاز بأغلبية ساحقة في جبل كينيا، المعقل السياسي لنائب أودينغا، مارثا كاروا والرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وساعد هذا في تأرجح الانتخابات لصالح روتو.

لقد كان يقاتل ما رآه محاولة من قبل اثنتين من أكبر السلالات السياسية في كينيا، أودينغاس وكيناتاس، للتمسك بالسلطة. ضربت هذه السردية على وتر حساس لدى العديد من الشباب الكيني.

تأخر الرجل البالغ من العمر 55 عاما في استطلاعات الرأي، وواجه خصما كبيرا، أودينغا، الذي في تطور غير عادي، كان مدعوما من منافسه منذ فترة طويلة، الرئيس كينياتا.

وسيتعين على الرئيس الآن أن يبتلع كبريائه ويسلم مقاليد السلطة إلى نائبه، وهو الرجل الذي وصفه خلال الحملة بأنه "غير جدير بالثقة".

كل هذا مشروط بأن تكون النتيجة حقيقية، وليست مزورة كما يزعم مؤيدو أودينغا.

وقد تعزز موقفهم من قبل غالبية مفوضي الانتخابات قائلين إنهم لا يستطيعون الحصول على "ملكية" النتيجة، لكن تشيبوكاتي كان مصرا على أنها تعكس إرادة الكينيين.

وقال تشيبوكاتي "أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفقا لقوانين البلاد".

ليس هناك شك في أن هامش انتصار روتو الضيق، والانقسام داخل اللجنة، يظهر أن الأمة منقسمة.

كيفية تشكيل روتو حكومته ستحدد ما إذا كان سيتم لم شمل البلاد.

Getty Images استعصت الرئاسة مرة أخرى على رايلا أودينغا

ومع اعتبار العرق عاملا رئيسيا في السياسة الكينية، سيتعين على روتو التأكد من أن حكومته تمثل المجموعات العرقية الرئيسية في كينيا، وخاصة مجتمع لوو الذي ينتمي إليه أودينغا.

ولم يشغل اللوو منصب الرئاسة في تاريخ كينيا، ولا بد أن يشعر المجتمع بالتهميش والظلم بعد الإعلان عن فوز روتو، الذي ينحدر من مجموعة كالينجين العرقية.

قال روتو في خطاب النصر إنه سيعمل مع "جميع القادة" وسيسعى جاهدا لضمان أن تكون الأمة "موحدة ومزدهرة".

وقال إنه تواصل مع أودينغا قبل الإعلان واتفقوا على أنه مهما كانت النتيجة، ينبغي أن يجروا محادثة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيطعن أودينغا في النتيجة أمام المحكمة، كما فعل في الماضي.

لقد خسر أربع انتخابات سابقة. كان ينظر إلى هذه على أنها أفضل فرصة له للفوز، وقام كينياتا بحملة مكثفة من أجله، وحث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح روتو.

اعترف كينياتا خلال حملته الانتخابية بأنه انتهك اتفاقا لدعم روتو في هذه الانتخابات.

بقدر ما يتعلق الأمر بروتو، قام كينياتا بحملة لصالح أودينغا لأنه أراد "رئيسا دمية".

وفي سن السابعة والسبعين، ليس من الواضح ما إذا كان أودينغا سيرشح نفسه للرئاسة للمرة السادسة في الانتخابات المقبلة في عام 2027.

روتو، أحد أكبر مزارعي الذرة في البلاد، فاز في أول طعن له في الرئاسة، وسيكون ثاني أصغر رئيس لكينيا بعد فوز الرئيس كينياتا في عام 2013 عن عمر يناهز الخمسين.

إنه خطيب قوي، شارك في السياسة قبل عقدين من الزمن في جناح الشباب في الحزب الحاكم آنذاك، واجتذب حشودا ضخمة خلال الحملة.

كان انتصاره أكثر روعة لأنه فاز بهزيمة ساحقة في الفناء الخلفي لكينياتا في جبل كينيا، معقل شعب كيكويو الذين يمثل أكبر كتلة تصويت في كينيا.

Reuters أعلن رئيس لجنة الانتخابات وافولا تشيبوكاتي أن روتو (يمين) هو الرئيس الخامس لكينيا

كما حصل حزب روتو على أغلبية كبيرة من المقاعد في المنطقة في انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، مما أطاح بحزب اليوبيل الذي يتزعمه كينياتا.

حتى أنه هزم أودينغا في الانتخابات الرئاسية في الدوائر الانتخابية لكل من كاروا وكينياتا.

وقال أنصار روتو في جبل كينيا الذين تحدثوا إلى بي بي سي قبل الانتخابات إنهم شعروا بالحاجة إلى احترام ميثاق 2013 لإعادة دعم إبنهم كينياتا.

إنها نكسة مذلة لكينياتا، الذي يترك منصبه الآن بعد أن تلطخت سمعته بين شعب كيكويو الذي ينتمي إليه.

وقال ابن عمه، الذي يرأس جمعية للشيوخ، إنهم سيدعمون روتو.

وسيحظى الفوز بالإشادة من قبل العديد من الشباب الذين شكلوا غالبية قاعدة دعمه.

وعد روتو بـ "نهج من القاعدة إلى القمة" للاقتصاد، قائلا إنه سيفيد الفقراء.

عليه الآن أن يفي بوعده.

ستكون مهمة صعبة حيث أن المعدل الرسمي للبطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يقارب 40٪، والاقتصاد لا يخلق وظائف كافية لاستيعاب 800 ألف شاب ينضمون إلى القوى العاملة كل عام.