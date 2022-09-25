twitter facebook whatsapp viber telegram email ملكة جمال مصر بين جبل النفايات ومصارعة نوبية في السودان بالصور الأحد 2022/9/25 321 A+ A- استمع امرأة في بارغني، شرق العاصمة السنغالية داكار، يوم السبت، تجمع القمامة على طول الساحل في يوم التنظيف العالمي، المخصص لمعالجة النفايات في جميع أنحاء العالم وبناء بيئة أكثر استدامة. يبدو أن الأجواء كانت أكثر مرحاً في كيب تاون، جنوب إفريقيا، حيث شارك الناس في النشاط نفسه على شاطئ خليج هوت. المزيد من النفايات في نفس اليوم الذي كانت تلتقط فيه ملكة جمال مصر، هاجر محمد، صورة سيلفي بجوار جبل من النفايات البلاستيكية في إطار مشروع منظمة فيري نايل غير الحكومية، لبناء أكبر هرم بلاستيكي على الكوكب باستخدام النفايات التي تم جمعها من نهر النيل. نبقى في مصر وفي نفس اليوم، لكن لا نفايات هنا. يجلس مزارع بجوار سلال من الزيتون في قرية القطا بالجيزة. وفي غضون ذلك، يصنع عامل في أحد المصانع، الثلاثاء، قطع من الحلوى بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف. وبعيداً عن مصر وفي العاصمة الفرنسية باريس، قدم المغني النيجيري "ويزكيد" عرضاً في ساحة أكور هوتيلز يوم الجمعة بعد يومين فقط من إصدار أحدث أغنياته بعنوان "باد تو مي". كان هناك المزيد من الموسيقى والحفلات في أوغندا يوم الجمعة، حيث حضر هؤلاء الشباب مهرجان الموسيقى الإلكترونية الذي يستمر أربعة أيام ويسمى Nyege Nyege والذي يجمع موسيقيين من جميع أنحاء القارة AFP بعيداً عن الحفلات، يلتقط رجل صورة في ما يُقال إنها إحدى أقدم الكنائس في كينيا، كاتدرائية جميع القديسين في نيروبي، يوم الأحد، في حفل تأبين ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية. في اليوم التالي، شاهدت سيدتان جنازة الملكة من جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. نزل الناس إلى الشوارع فرحين في كيب تاون يوم الأربعاء، بعد الإعلان عن عودة كرنفال كيب تاون مينستريل السنوي، بعد غياب بسبب جائحة فيروس كورونا عادة ما يقام المهرجان كل عام يوم 2 يناير/كانون الثاني وهو عرض ملون مليء بالموسيقى والرقص. في لاغوس، يوم الاثنين، كان هناك مظاهرة من قبل الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين الغاضبين من إضراب طويل من قبل محاضريهم، إذ لم يتلقوا دروساً لمدة سبعة أشهر. نعود إلى جنوب أفريقيا وفي نفس اليوم، حيث يدفع هذا الرجل نفسه في صالة للألعاب الرياضية في بلدة في جوهانسبرغ. يقع iKasi Gym على بُعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من المنزل الذي اعتاد أن يعيش فيه المناضل الراحل المناهض للفصل العنصري والرئيس السابق لجنوب إفريقيا، نيلسون مانديلا. كان هناك مشاهد تخطف الأنفاس في كينيا يوم السبت، حيث شارك حراس الحياة البرية في نصف الماراثون الخاص بهم للعام 2022 والذي يجري فيه المشاركين 21 كيلومترا وهم يحملون حقيبة ثقيلة على ظهرهم ويمشون عبر التضاريس الصعبة. تدفق الأدرينالين في السودان يوم الجمعة حيث يشارك هؤلاء الرجال في مصارعة النوبة التقليدية التي تعود أصولها إلى جبال النوبة. بالعودة إلى جنوب إفريقيا يوم الخميس، حيث يتم عرض الأعمال الفنية الجميلة في سجن كونستيتيوشن هيل للنساء في جوهانسبرج، كجزء من مشروع كيسكاما الفني، الذي يهدف إلى الحفاظ على التاريخ الشفهي لمدينة كيب الشرقية الريفية. *جميع الصور خاضعة لحقوق النشر