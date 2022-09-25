في السعودية...الإعلان عن 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يعد الجنود الروس بمعاملة طيبة إذا انشقوا عن جيشهم

الحرب في أوكرانيا: محاولات للفرار من مناطق محتلة خشية الإجبار على القتال مع القوات الروسية - صنداي تايمز