PA Media أقر دوق نورفولك بالقيادة وهو يتحدث في الهاتف المحمول

فُرض حظر قيادة على "النبيل" الذي نظم جنازة الملكة إليزابيث الثانية لستة أشهر، رغم أنه زعم حاجته للرخصة من أجل حفل تنصيب الملك.

وثبت أن إدوارد فيتزالان-هاوارد، الدوق الثامن عشر لنورفولك، كان يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارته في منطقة باترسي، جنوب غربي لندن، في السابع من إبريل/نيسان.

وأقر هاوارد بالتهمة في محكمة لافندر هيل في وقت سابق، وحاول الرجل آملا في تجنب العقوبة مدعيا أنه واجه "صعوبات استثنائية".

وأوقفت الشرطة "الإيرل مارشال" البالغ 65 عاما، بعدما قطع الطريق متجاوزا الضوء الأحمر وسيارة الضباط، بحسب ما ورد إلى المحكمة.

وقال المدعي العام جوناثان بريان إن الإيرل مارشال "بدا أنه لم يمنح القيادة الانتباه الكافي".

وتوجه الضباط إلى سيارته ورأوا أنه يستخدم هاتفه المحمول، وقال بريان إنه أبلغ الضباط أنه "على اتصال بزوجته".

وقال المدعي العام للمحكمة إن الدوق للقضاة إن الدوق خصم منه بالفعل تسع نقاط من رخصة قيادته بسبب مخالفات السرعة في وقت سابق، أضف إلى ذلك ست نقاط عقابية أخرى، مما سيؤدي إلى حظره.

ومع ذلك، قال الإيرل مارشال، للمحكمة إنه ينوي الدفع بأنه واجه "صعوبات استثنائية".

Getty Images شارك الإيرل مارشال مسؤول عن تنظيم مناسبات الدولة مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان والجنازات الملكية

وقالت محاميته ناتاشا دارداشتي إنه "وضع غريب للغاية" أن موكلها يجب أن ينظم تتويج الملك، بعد أن نظم جنازة الملكة مؤخرا.

ومع ذلك، أيدت هيئة القضاة معاقبته بست نقاط عقاب أخرى ومنعته من القيادة لمدة ستة أشهر.

وقالت جوديث واي، رئيسة القضاة: "نحن نقر بأن هذه قضية فريدة بسبب دور المدعى عليه في المجتمع وخاصة فيما يتعلق بتتويج الملك".

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وتابعت: "يجب أن تكون المشقة استثنائية وعلى الرغم من أننا نجد أن هذا العقاب سيكون مزعجا، إلا أننا لا نجد صعوبة استثنائية".

والإيرل مارشال مسؤول عن تنظيم مناسبات الدولة مثل الافتتاح الرسمي للبرلمان والجنازات الملكية، بالإضافة إلى التتويج. ومن المتوقع عقده العام المقبل.

ووصف الدوق تنظيم جنازة الملكة بأنه "يعلم التواضع ومرهق" كما أنه "شرف ومسؤولية كبيرة".