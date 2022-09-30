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أعلنت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابل، مقتل 19 شخصاً على الأقل وجرح آخرين، في تفجير انتحاري وقع في مركز تعليمي.

وقالت الشرطة إن التفجير استهدف مركز "كاج" التعليمي في منطقة "داشتي بارشي" في الجزء الغربي من كابل.

وقال مسؤولون من "كاج" إن التفجير وقع خلال إجراء الطلاب امتحان جامعي تطبيقي.

وتنتمي غالبية سكان المنطقة إلى أقلية الهزارة العرقية، التي تعرّضت لهجمات في السابق.

وبثّت القناة المحلية مشاهداً تدوالها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ونقلت تقارير أخرى عن موقع الكلية الخاص، صور أنقاض وطاولات مقلوبة في الفصول المتضررة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

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ويقوم مركز "كاج" التعليمي الخاص، بتدريس الطلاب الذكور والإناث.

وقد أغلقت معظم المدارس الخاصة بالفتيات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس العام الماضي. لكنّ بعض المدارس الخاصة استمرت بالتعليم.

وسبق أن واجهت أقلية الهزارة، التي ينتمي معظم أبنائها إلى طائفة المسلمين الشيعة، الاضطهاد من جانب ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ومن حركة طالبان.

وأدان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد النافي تاكور، التفجير. وقال إن الفرق الأمنية انتشرت في الموقع.

وقال تاكور إن الهجوم على أهداف مدنية "يثبت إجرام العدو اللاإنساني، وغياب المعايير الأخلاقية".

وتقول حركة طالبان إنها تحاول استعادة الاستقرار في البلاد، ورغم ذلك، استمرت هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتعرّضت منطقة داشتي بارشي لسلسلة هجمات، بعضها استهدف المدارس والمستشفيات.

وتعرّضت مدرسة للفتيات في داشتي بارشي لتفجير العام الماضي، قبل عودة طالبان إلى الحكم، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 85 شخصاً معظمهم من الطالبات، وأوقع مئات الجرحى.