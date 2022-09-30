وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار ضم أربع مناطق من أوكرانيا، على الرغم من الانتقادات الدولية لهذه الخطوة.

وفي خطاب حماسي معاد للغرب في الكرملين، أعلن بوتين أن الموجودين في هذه الأقاليم "مواطنون روس إلى الأبد".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان أوكرانيا أن صواريخ روسية ضربت عددا من السيارات المدنية في زاباروجيا، وهو ما نجم عن ذلك مقتل 25 شخصا وأصيب أكثر من 60 آخرين.

وقال الرئيس الروسي، في خطاب ألقاه أمام المئات من كبار الشخصيات في قاعة سان جورج في الكرملين: "إنها إرادة الملايين من الناس".

وفي كلمته التي قاطعها مرارا تصفيق الحضور، حث بوتين أوكرانيا على وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من انتهاء عمليات تصويت وصفت بأنها "استفتاءات" نظمت على عجل.

ويزعم مسؤولون موالون لموسكو في تلك المناطق أنّ نتيجتها جاءت لصالح الانضمام لروسيا بنسبة 99 في المئة من الأصوات.

عقوبات وإدانات واسعة

عقب إعلان بوتين ضم المناطق، قال المجلس الأوروبي الذي يضم زعماء الاتحاد الأوروبي: "نرفض وندين بشكل قاطع" ضمّ الأراضي روسيا للمناطق الأوكرانية، وأضاف أنه لن يكون لذلك أي أثر قانوني.

وقال المجلس الأوروبي إن روسيا انتهكت "بشكل صارخ" "الحقوق الأساسية لأوكرانيا في الاستقلال".

وأكّد عدم الاعتراف "بهذا الضمّ غير القانوني"، وعن الوقوف "بحزم" إلى جانب أوكرانيا.

كما أعلن المجلس الأوروبي عن تشديد "عقوباته" على روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن هذه الخطوة لن تغير أي شيء، وإن جميع الأراضي "التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية".

ووصفت أوكرانيا التصويت بأنه زائف وغير شرعي، وأنه جرى تحت تهديد السلاح.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه يطلب عضوية سريعة في حلف الناتو.

وفي منشور على تيلغرام قال زيلينسكي: "لقد أثبتنا بالفعل توافقنا مع معايير التحالف. ونحن نتخذ خطوة حاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا التعجيل بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وكانت كييف تعهدت باستعادة كامل الأراضي التي استولت عليها الروس، وقالت إن قرار روسيا ضمّ الأراضي، قضى على أي فرصة لإجراء محادثات.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ما وصفه بأنه محاولة روسيا "الاحتيالية" لضم أربع مناطق في أوكرانيا، وقال إنها تنتهك القانون الدولي.

وقال بايدن في بيان "روسيا تنتهك القانون الدولي وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة وتظهر ازدراءها للدول السلمية في كل مكان".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستحترم دائما حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا".

وأكد أن الولايات المتحدة "سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تقويتها عسكريا ودبلوماسيا، بما في ذلك من خلال 1.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية الإضافية التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن بريطانيا ستزيد من العقوبات على روسيا بعد الضم "غير الشرعي".

وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستحد من وصول روسيا لمؤسسات تجارية كبيرة وخدمات المعاملات ومنع تصدير 700 سلعة أساسية في عمليات التصنيع.

وفي إيطاليا، قالت جورجيا ميلوني - التي فاز حزبها الذي يمثل أقصى اليمين بالانتخابات العامة في إيطاليا الأسبوع الماضي - إن بوتين "يمثل مرة أخرى الإمبريالية الجديدة، التي تضاهي الأسلوب السوفياتي، والذي يهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها".

وأدانت ماغدالينا أندرسون، رئيسة الوزراء السويدية، ضم الأراضي الأوكرانية الذي رأته "غير شرعي" ووصفت الخطوة الروسية بـ"المسرحية الهزلية تماما".