Reuters

قتل 34 شخصا على الأقل في إطلاق نار استهدف حضانة للأطفال في تايلاند، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وأوضحت السلطات أن 23 طفلا من بين ضحايا الهجوم الذي نفذه شرطي سابق في مقاطعة نون بوا لامبو.

وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق النار وطعن عددا من الأطفال والبالغين قبل أن يلوذ بالفرار، ويتوجه إلى منزله فيقتل أسرته ثم ينتحر.

وأضافت أنه شوهد آخر مرة يقود شاحنة ذات أربعة أبواب بيضاء تحمل لوحات تسجيل في بانكوك، وأنه يدعى بانيا كامراب.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم. ولكن تقارير أفادت بأن منفذه فصل مؤخرا من عمله.

وعمليات إطلاق النار الجماعية في تايلاند نادرة. في عام 2020، قتل جندي 21 شخصا وجرح العشرات في مدينة ناكون راتشاسيما.