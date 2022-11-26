من المقرر افتتاح مسرحية "مصيدة الفئران"، أكثر عرض مسرحي عرض على مر السنين في العالم، والتي يُحتفى بعيدها السبعين، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في برودواي للمرة الأولى العام المقبل.
وعرضت مسرحية الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي، للمرة الأولى في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1952 في المسرح الملكي في نوتنغهام. واعتقد في البداية أن المسرحية ستعرض لمدة ثمانية أشهر فقط.
لكنها أصبحت منذ ذلك الحين إحدى المسرحيات الأكثر عرضاً في مسارح ويست إند في لندن، حيث عرضت لما يقرب من 29 ألف مرة وشاهدها 10 ملايين شخص.
وتم عرض المسرحية في الولايات المتحدة من قبل، ولكنها لم تعرض في نيويورك.
وتأتي النقلة إلى برودواي بعد أن تلقى العرض المسرحي دفعة إيجابية، عندما ظهر في فيلم جريمة القتل الغامض الأخير "انظر كيف يركضون".
وتدور أحداث الفيلم في عام 1953 على خلفية العرض رقم 100 للمسرحية، مع طاقم من النجوم من بينهم ساويرس رونان وروث ويلسون وأدريان برودي وديفيد أويلوو وسام روكويل.
وتم الوعد بظهور أسماء معروفة لممثلي المسرحية في برودواي، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال منتجو المسرحية إن الوقت أصبح مناسبا الآن لنيويورك، بالنظر إلى جاذبية اسم كريستي المستمر.
وقال المنتج المشارك كيفين ماكولوم إنه "سعيد" بهذه الأخبار، مضيفاً أنه "متحمس لقاعدة كريستي الجماهيرية الضخمة في أمريكا الشمالية وللشركة الممثلة في نيويورك التي ستنضم إلى صفوف 'خريجي مصيدة الفئران ' المحترمين".
ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل مكان وتواريخ انطلاق المسرحية في برودواي.
وكان هناك عرض خاص يوم الجمعة في منتصف النهار في لندن، لبعض الأشخاص الذين عملوا أو شاركوا في إنتاج العمل في الماضي.
وبدأ عرض نسخة تحتفي بالذكرى السبعين لبدء عرض مسرحية "مصيدة الفئران" في سبتمبر/أيلول، وسيزور العرض أكثر من 70 مسرحاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا للاحتفال بهذا الإنجاز.