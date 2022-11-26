The Mousetrap مسرحية "مصيدة الفئران"، مع طاقم الممثلين الحالي في لندن والذين يظهرون في الصورة، لها سر خاص

من المقرر افتتاح مسرحية "مصيدة الفئران"، أكثر عرض مسرحي عرض على مر السنين في العالم، والتي يُحتفى بعيدها السبعين، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في برودواي للمرة الأولى العام المقبل.

وعرضت مسرحية الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي، للمرة الأولى في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1952 في المسرح الملكي في نوتنغهام. واعتقد في البداية أن المسرحية ستعرض لمدة ثمانية أشهر فقط.

لكنها أصبحت منذ ذلك الحين إحدى المسرحيات الأكثر عرضاً في مسارح ويست إند في لندن، حيث عرضت لما يقرب من 29 ألف مرة وشاهدها 10 ملايين شخص.

وتم عرض المسرحية في الولايات المتحدة من قبل، ولكنها لم تعرض في نيويورك.

Getty Images التقت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بنجمي المسرحية الأصليين، ريتشارد أتينبورو وشيلا سيم، في الذكرى الخمسين لبدء عرض المسرحية في عام 2002

Getty Images وقف الممثل ريتشارد أتينبورو على خشبة المسرح حاملاً كعكة عملاقة لهذه المناسبة

وتأتي النقلة إلى برودواي بعد أن تلقى العرض المسرحي دفعة إيجابية، عندما ظهر في فيلم جريمة القتل الغامض الأخير "انظر كيف يركضون".

وتدور أحداث الفيلم في عام 1953 على خلفية العرض رقم 100 للمسرحية، مع طاقم من النجوم من بينهم ساويرس رونان وروث ويلسون وأدريان برودي وديفيد أويلوو وسام روكويل.

Getty Images من اليسار إلى اليمين: ريتشارد أتينبورو، شيلا سيم، إمبريساريو بيتر سوندرز وأغاثا كريستي في عام 1958

وتم الوعد بظهور أسماء معروفة لممثلي المسرحية في برودواي، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عنها بعد.

وقال منتجو المسرحية إن الوقت أصبح مناسبا الآن لنيويورك، بالنظر إلى جاذبية اسم كريستي المستمر.

وقال المنتج المشارك كيفين ماكولوم إنه "سعيد" بهذه الأخبار، مضيفاً أنه "متحمس لقاعدة كريستي الجماهيرية الضخمة في أمريكا الشمالية وللشركة الممثلة في نيويورك التي ستنضم إلى صفوف 'خريجي مصيدة الفئران ' المحترمين".

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل مكان وتواريخ انطلاق المسرحية في برودواي.

Getty Images تضمنت قائمة الممثلين في الذكرى الخمسين للمسرحية ليزا باري وماثيو جي ويلسون

Getty Images/Mirrorpix صورة لكل من أتينبورو وسيم مع 20 من السيدات الرائدات في المسرحية في عام 1973

Getty Images تم افتتاح العرض في عام 2010 في شنغهاي، الصين، في أول إنتاج له خارج المملكة المتحدة

وكان هناك عرض خاص يوم الجمعة في منتصف النهار في لندن، لبعض الأشخاص الذين عملوا أو شاركوا في إنتاج العمل في الماضي.

وبدأ عرض نسخة تحتفي بالذكرى السبعين لبدء عرض مسرحية "مصيدة الفئران" في سبتمبر/أيلول، وسيزور العرض أكثر من 70 مسرحاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا للاحتفال بهذا الإنجاز.