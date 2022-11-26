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تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتينبيرغ، بأن الحلف سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، مهما تكلف الأمر.

وأضاف أن الحرب الروسية على أوكرانيا، ساعدتها على تطوير قواتها المسلحة، لتواكب الجيوش الحديثة لدول الناتو.

وقبيل اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو، في رومانيا الأسبوع المقبل، قال ستولتينبيرغ للصحفيين، إنه يحث الدول الأعضاء على المضي قدما في تقديم أنظمة الدفاع الجوي، وأسلحة أخرى، لأوكرانيا، سواء بشكل منفرد، أو بشكل جماعي.

وقال ستولتينبيرغ "الناتو سيستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا، مهما تكلف الأمر، ولن يتراجع عن موقفه".

وأضاف "الحلفاء يقدمون دعما عسكريا غير مسبوق، وأتوقع أن يوافق وزراء الخارجية في اجتماعهم، على تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا".

وأعلنت ألمانيا الجمعة، أنها تناقش مع الحلفاء، طلب بولندا إرسال أنظمة بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الناتو أنه لن يعترض على هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية "نتحاور مع الدول الحليفة، حول كيفية تنفيذ اقتراح بولندا".

وكان ستولتينبيرغ قد قال إن إجراءات مثل نقل بطاريات باتريوت، إلى أوكرانيا، ينبغي أن تتم بمبادرات فردية من الدول الأعضاء، وقال "هذه القرارات الخاصة، والأنظمة الدفاعية الدقيقة، تعود لكل دولة على حدة".

وأضاف "أحيانا يكون هناك اتفاق، كما أن بعض الأمور تحتاج التشاور، مع الحلفاء، لكن في نهاية الأمر، يعود القرار للحكومات في كل دولة".

وجاءت تصريحات ستولتينبيرغ، بعدما قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كاثرين لامبريخت، إن قرار نشر بطاريات باتريوت الصاروخية الألمانية، خارج أراضي دول الناتو، يتطلب موافقة الحلف أولا.

وتعد بطاريات باتريوت، المضادة للصواريخ، أحد أبرز أسلحة الترسانة الأمريكية، المخصصة للدفاع الجوي، وقال الرئيس البولندي، إن هذه البطاريات المخصصة لألمانيا، يعود قرار موقع نشرها إلى الحكومة الألمانية نفسها.

وأكد أندريه دودا أنه سيكون من الأفضل لأمن بلاده نشر بطاريات باتريوت، في الأراضي الأوكرانية، قرب الحدود المشتركة مع بلاده.

وقال دودا للصحفيين "من وجهة النظر العسكرية، سيكون من الأفضل نشرها في أوكرانيا، لكي تتمكن أيضا من حماية الأجواء البولندية، إلى جانب الأجواء الأوكرانية، بشكل فعال".

وأكد دودا أنه بإمكان ألمانيا إرسال البطاريات إلى أوكرانيا، دون إرسال أطقم من جنود الناتو، لتشغيلها، وهو أمر شدد دودا على أن أوكرانيا تطلبه منذ فترة.

لكنه أوضح أنه لو لم توافق ألمانيا على ذلك، عندها سيكون بالإمكان نشر البطاريات في بولندا.

وكانت الأراضي البولندية قد تعرضت لقصف صاروخي قبل أسابيع، الأمر الذي أثار الجدل حول مصدر الصاروخ، الذي كان من طراز S-300K، الذي صنع إبان فترة الاتحاد السوفيتي السابق.

وأكد الرئيس البولندي لاحقا أنه لا يوجد أي أدلة على أن روسيا هي من أطلقت الصاروخ.

يذكر أن بولندا أحد أعضاء الناتو، وحسب الاتفاقية المؤسسة للحلف، سيكون على الحلف إعلان الحرب للدفاع عن أراضيها، في مواجهة أي عدوان.