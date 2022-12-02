Getty Images كيليان مبابي يأتي في الصدارة من حيث القيمة السوقية للاعبين بـ 160 مليون يورو

في وقت يستمتع عشاق كرة القدم بالمباريات وما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر في كأس العالم 2022 بقطر، يدور حديث عن أسعار اللاعبين، والقيمة السوقية للمنتخبات، والجوائز المالية التي ستحصل عليها الفرق المشاركة، فضلا عن تكلفة استضافة البطولة التي وصلت إلى مبالغ مالية غير مسبوقة، بعدما تحولت كرة القدم إلى صناعة ضخمة بمليارات الدولارات.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة 12.33 مليار يورو (12.91 مليار دولار). ويأتي المنتخب الإنجليزي في الصدارة بـ 1.26 مليار يورو، يليه منتخب البرازيل بـ 1.14 مليار يورو، ثم فرنسا بـ 1.03 مليار يورو، ثم البرتغال بـ 937 مليون يورو، ثم ألمانيا بـ 885.5 مليون يورو، وإسبانيا 877 مليون يورو، والأرجنتين 645.2 مليون يورو.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الشؤون الرياضية، يأتي منتخب المغرب في صدارة المنتخبات الأفريقية والعربية المشاركة في المونديال بـ 241.1 مليون يورو، ثم السنغال بـ 229.5 مليون يورو.

ويأتي منتخب كوستاريكا في ذيل القائمة بـ 23 مليون يورو، يسبقه منتخب قطر بـ 29 مليون يورو.

أما من حيث القيمة السوقية للاعبين، فيأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 160 مليون يورو، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ 120 مليون يورو، ثم النجم الإنجليزي الشاب فيل فودين بـ 110 مليون يورو، ثم الألماني جمال موسيالا، والإسباني بيدري، والإنجليزي جود بيلينغهام، والأورغوياني فيديريكو فالفيردي بنفس القيمة السوقية بـ 100 مليون يورو.

ويأتي النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز الأول أفريقيا وعربيا بـ 65 مليون يورو.

Getty Images يأتي المنتخب الإنجليزي في الصدارة من حيث القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في البطولة بـ 1.26 مليار يورو

جوائز مالية بقيمة 440 مليون دولار

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 440 مليون دولار كجوائز للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر، بزيادة قيمتها 40 مليون دولار عن كأس العالم السابقة بروسيا.

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على 42 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 30 مليون دولار.

ويحصل كل منتخب من المنتخبات التي صعدت إلى دور الستة عشر على 13 مليون دولار، وتزداد المكافآت المالية لتصل إلى 17 مليون دولار لكل فريق يصل إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، يحصل كل فريق على 25 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.

وحصل كل فريق شارك في دور المجموعات على جائزة مالية قدرها تسعة ملايين دولار، بصرف النظر عن النتائج التي حققها.

كما كشف الفيفا أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم بقطر قد حصلت بالفعل على 1.5 مليون دولار قبل بداية البطولة من أجل الاستعداد لهذا العرس الكروي الكبير.

وفي المقابل، حصل المنتخب الفائز بكأس العالم 2018 على 38 مليون دولار، بينما حصل الوصيف على 28 مليون دولار، وصاحبا لمركز الثالث على 24 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع على 22 مليون دولار.

EPA افتتاح أسطوري لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

تكلفة استضافة البطولة

أشارت بعض التقديرات إلى أن استضافة كأس العالم كلفت قطر نحو 220 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 60 ضعف الميزانية التي أنفقتها جنوب أفريقيا على كأس العالم 2010.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة أنه من المتوقع أن يدر المونديال نحو تسعة مليارات دولار.

ووفقا لمؤسسة "فرونت أوفيس سبورتس" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية الرياضية، فإن ما أنفقته قطر على المونديال قد يعادل ما أُنفق على 21 بطولة سابقة مجتمعة.

وأنفقت معظم هذه الأموال على إنشاء بنية تحتية، مثل شبكة جديدة للمترو في الدوحة، ومطار دولي، وطرق جديدة، فضلا عن بناء نحو 100 فندق ومرافق ترفيهية.

كما أنشأت قطر سبعة ملاعب جديدة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليار دولار.

وقبل كأس العالم 2022 بقطر، كان مونديال البرازيل 2014 هو الأعلى من حيث التكلفة بـ 15.5 مليار دولار، ثم مونديال روسيا 2018 بـ 11.4 مليار دولار.