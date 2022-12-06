BBC موسم هذا العام يتضمن مقابلة حصرية مع الممثلة والمنتجة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس

كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة، من الأكثر إلهاما وتأثيرا في جميع أنحاء العالم لعام 2022، ومن بينهن مسعفة على الخطوط الأمامية في أوكرانيا ومتظاهرة إيرانية لم يتم التصريح باسمها.

وتتضمن قائمة هذا العام الوجوه النسائية التي هيمنت على عناوين الصحف العالمية، ومن بينها السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا والمتسلقة الإيرانية إلناز ركابي، التي خاضت منافسة حاسرة الرأس في وقت تشهد فيها بلادها مظاهرات احتجاجا على إلزامية الحجاب.

وتحتفي قائمة هذا العام بإنجازات النساء على صعيد العالم أجمع، ومن جميع الفئات، من المتطوعات إلى القائدات الشهيرات. ومن الأسماء البارزة على قائمة هذا العام أيضا المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بيلي إيليش والممثلة والمنتجة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس.

أطلقت بي بي سي قائمة 100 امرأة عام 2012 بعد عمليات اغتصاب جماعي تعرضت لها نساء في دلهي، وبهدف تحسين مستوى التغطية الإعلامية لقصص النساء.

ومع مرور عشر أعوام على إطلاق الموسم، تسلط قائمة عام 2022 الضوء على "التقدم"، وتركز على التغييرات التي طرأت خلال العقد الماضي. ويشمل موسم هذا العام الذي يستمر على مدار أسبوع مقابلات وأفلاما وثائقية ومقالات إلى جانب المحتوى الرقمي، وسيتم نشرها عبر كافة أقسام خدمة بي بي سي وقنواتها التلفزيونية البريطانية والعالمية ومحطات الراديو وBBC iPlayer ومواقع الإنترنت.

وقد أجرت "100" امرأة مقابلات حصرية مع بيلي إيليش والممثلة والمنتجة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثلة والناشطة في مجال حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة سلمى بلير والنجمة الهوليوودية ريتا مورينو. وستكون هذه المقابلات متاحة للمشاهدة على BBC iPlayer وBBC World News وBBC.co.uk/100women

كما يتضمن موسم هذا العام أيضا أفلاما وثائقية تتناول انتهاكات الحقوق الإنجابية للنساء سواء في الماضي أو الحاضر، من الفضيحة المحيطة بمحاولات السيطرة على الولادات في شعب الإنويت في غرينلاند، إلى انتشار حبوب الإجهاض التي تباع في السوق السوداء في هندوراس.

وللمرة الأولى، طُلب من النساء اللواتي احتفي بهن سابقا وتم اخيارهن ضمن قوائم 100 امرأة، ترشيح عدد من الأسماء الموجودة على قائمة هذا العام.

وعلى سبيل المثال، قامت مالالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بترشيح أليس باتاكس، الصحفية البرازيلية، المؤثرة والناشطة في مجال المناخ.

ويقول تيم ديفي، المدير العام لبي بي سي، إن "جميع النساء على قائمة هذا العام مميزات بإنجازاتهن ومساهماتهن في مجتمعاتهن، وأنا فخور بأن بي بي سي تواصل القيام بعمل حيوي من خلال تسليط الضوء عليهن ومشاركة قصصهن في جميع أنحاء العالم بمستوانا الرفيع في الصحافة وتقديم القصص".

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تختار بي بي سي في كل عام 100 امرأة من النساء الملهمات والمؤثرات من جميع أنحاء العالم. يمكنكم المتابعة عبر حساباتنا على إنستغرام وفسيبوك وتويتر، انضموا إلى النقاشات باستخدام وسم #BBC100Women