قال المحامي العام لمقاطعة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن مسلح هاف مون باي غضب بسبب تحميله فاتورة إصلاح بقيمة مئة دولار أمريكي بعد حادث تصادم بين الرافعة التي كان يقودها وجرافة كان يقودها زميل له في موقع العمل.

وأكد المحامي ستيف واغستاف لوسائل إعلام محلية أن المشتبه به دخل في نزاع في موقع العمل بسبب فاتورة.

ويواجه المشتبه به شوني زاو، 66 سنة سبعة اتهامات بالقتل وتهمة بالشروع في قتل. وكان زاو يعمل في مزرعة محلية للفطر.

وفي مقابلة صحفية منفصلة، أكد واغستاف لتلفزيوني كيه تي يو في وسي إن إن أن المشتبه به أخبر جهات إنفاذ القانون بأن فاتورة إصلاح هي التي أطلقت "الشرارة" التي أدت إلى إطلاق النار.

وفي مقابلة جرت في مقر احتجازه، الأسبوع الماضي، قال المشتبه به لقناة تلفزيون سان فرانسيسكو المحلية، وقناة كيه إن تي في إنه تعرض للتنمر والعمل لساعات طويلة في المزرعة وأن الإدارة تجاهلت شكواه.

وقال زاو في تصريحات باللغة الصينية أن لديه بطاقة الإقامة الخضراء وأنه في الولايات المتحدة منذ حوالي 11 سنة.

وكان ضحايا إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي جميعهم من العمال الزراعيين، أصيب أربعة منهم بطلقات نارية أدت إلى وفاتهم في مزرعة تيرا غاردن التي كان المشتبه به يعمل ويقيم فيها.

كما أُردى ثلاثة آخرين في مزارع كونكورد فارمس حيث كان يعمل في وقت سابق. وبلغ إجمالي ضحايا حادث إطلاق النار ثمانية أشخاص، ستة رجال وامرأتان، جميعهم من أصول أسيوية أو من المتحدثين باللغة الأسبانية.

وتم التعرف على ستة من بين ضحايا الهجوم، وهم يتاو بينغ، 43 سنة، وكويزونغ تشينغ، 66 سنة، وآشيانغ زانغ، 74 سنة، وجينغزي لو، 64 سنة، وزيشن ليو، 73 سنة، مارسيانو مارتينيز جيمينيز، 50 سنة.

ومن المقرر أن يمثل المسلح أمام المحكمة في 16 فبراير/ شباط المقبل.