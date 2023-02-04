EPA رأت المحكمة أن إيلون ماسك برئ من اتهامات الاحتيال على المستثمرين

برأت محكمة أمريكية الملياردير إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال، وجهت له إثر تدوينه تغريدة عن أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص وإلغاء طرح أسهمها في البورصة.

وواجه ماسك دعوى قضائية جماعية رفعت نيابة عن حاملي أسهم الشركة، الذين زعموا أن تغريداته تسببت في تضليلهم في أغسطس/ آب 2018.

يُذكر أن هذه الصفقة المقترحة، التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت 72 مليار دولار، لم تتم على أرض الواقع.

وكان من الممكن أن يدفع مالك تيسلا وتويتر، مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.

واستغرقت مناقشة القضية أقل من ساعتين من 9 محلفين حتى توصلوا إلى الحكم ببراءة ماسك.

وكان الموضوع الرئيسي للدعوى القضائية هو تغريدة دونها في السابع من أغسطس/ آب 2018 تضمنت أنه كان يدرس تحويل تيسلا من شركة مساهمة، إلى شركة خاصة، مقابل 420 دولار للسهم، وأن لديه "تمويلا مضمونا".

كما زعم المدعون أيضا أن ماسك كذب عندما نشر تغريدة أخرى في اليوم التالي لتدوين الأولى أشار خلالها إلى أن "دعم المستثمرين مؤكد" لتلك الصفقة.

وارتفع سهم تيسلا إلى حدٍ كبير بعد التغريدتين، لكنه عاود الهبوط مرة ثانية بعد أيام قليلة، إذ اتضح أن الصفقة لن تتم.

وتقدر خسائر المستثمرين في ذلك الوقت بحوالي 12 مليار دولار، وفقا لخبير اقتصادي يعمل لصالح حاملي الأسهم الذين كانوا يقاضون إيلون ماسك.

يُذكر أن هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وتيسلا بسبب تلك التغريدات، متهمة الملياردير بالكذب على المستثمرين. وتوصل طرفا النزاع القضائي إلى تسوية تتضمن دفع الشركة ومالكها غرامة بقيمة 20 مليون جنيه لكل منهما.

وتضمن دفاع ماسك، أثناء المحاكمة التي استمرت لثلاثة أسابيع، أنه كان لديه التزام شفهي من صندوق الثروة السيادية السعودي بتمويل الصفقة.

وقال مالك تيسلا وسبايس إكس وتويتر، أثناء وقوفه على منصة الشهود لحوالي تسع ساعات: "ليس معنى أنني دونت تغريدة أن يصدق الناس ما فيها أو أن يتصرفوا وفقا لها".

وأثناء المرافعات الختامية، جلس ماسك يستمع إلى فريق المحامين الذين يقاضونه نيابة عن حاملي أسهم تيسلا وهم يرسمون صورة له أمام المحكمة ويتحدثون عن ممارساته في السوق.

وقال نيكولاس بوريت، أحد المحامين عن حاملي الأسهم: "مجتمعنا قائم على قواعد. ونحن بحاجة إلى تلك القواعد لإنقاذنا من الفوضى وأن تطبق على إيلون ماسك مثله مثل أي شخص آخر".