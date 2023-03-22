Getty Images المملكة المتحدة ترسل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف لمساعدة الأوكرانيين في القتال ضد روسيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا "ستضطر إلى الرد" إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

واتهم الغرب بنشر أسلحة تحمل "مكوّناً نووياً".

وأكدت المملكة المتحدة أنها ستزود كييف بقذائف خارقة للدروع إلى جانب دبابات من طراز "تشالنجر 2" - لكنها أصرت على أن لديها مخاطر منخفضة للإشعاع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن اليورانيوم المنضب "مكون عادي ولا علاقة له بالأسلحة النووية".

وأضاف في بيان أن "الجيش البريطاني يستخدم اليورانيوم المنضب في قذائفه الخارقة للدروع منذ عقود".

وتابعت: "روسيا تعرف ذلك، لكنها تحاول عمداً التضليل. وقد قيمت الأبحاث المستقلة التي أجراها علماء من مجموعات مثل الجمعية الملكية أن أي تأثير على الصحة الشخصية والبيئة من استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب من المرجح أن يكون منخفضاً".

وقال قائد سلاح الدبابات السابق في الجيش البريطاني وخبير الأسلحة الكيماوية، الكولونيل هاميش دي بريتون غوردون، إن تعليقات بوتين عبارة عن "معلومات مضللة تقليدية".

وقال إن قذائف اليورانيوم المنضب التي تستخدمها دبابات "تشالنجر 2" تحتوي فقط على عناصر ضئيلة من اليورانيوم المنضب.

وأضاف أنه من "المضحك" الإشارة إلى أن قذائف اليورانيوم المنضب مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأسلحة النووية التي تستخدم اليورانيوم المخصب.

واليورانيوم المنضب هو ما يتبقى بعد تخصيب اليورانيوم الطبيعي، إما لصنع الأسلحة أو لوقود المفاعلات.

ويتسم اليورانيوم المنضب بأنه مشع بدرجة معتدلة في شكله الصلب، لكنه مادة ثقيلة جداً، وأكثر كثافة بـ 1.7 مرة من الرصاص، وتستخدم لتقوية القذائف حتى تتمكن من اختراق الدروع والصلب.

وعندما يصطدم سلاح مصنوع من اليورانيوم المنضب بجسم صلب، مثل جانب الدبابة، فإنه يمر مباشرة عبره ثم ينفجر في سحابة مشتعلة من البخار.

ويستقر البخار كغبار، وهو سام ومشع ضعيف أيضاً.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إرسال ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا يعني أن المملكة المتحدة "مستعدة لانتهاك القانون الإنساني الدولي كما حدث في يوغوسلافيا عام 1999".

وأضاف لافروف: "ليس هناك شك في أن هذا سينتهي بشكل سيئ بالنسبة للندن".

ومساء الثلاثاء الماضي، قال متحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة لن ترسل أي ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

واُستخدمت قذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب في العراق والبلقان، ويزعم البعض أنها أدت إلى تشوهات خلقية.

وقال تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 إن اليورانيوم المنضب يمثل مصدر قلق بيئي في أوكرانيا.

وأشار إلى أن "اليورانيوم المنضب والمواد السامة في المتفجرات الشائعة يمكن أن يسببا تهيج الجلد والفشل الكلوي، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان".

وأضافت أن "السمّية الكيميائية لليورانيوم المنضب تعتبر قضية أكثر أهمية من الآثار المحتملة لنشاطه الإشعاعي".