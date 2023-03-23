Julia Quinn ارتفعت مبيعات الروايات الرومانسية في السنوات الأخيرة .

لاتزال مبيعات الروايات الرومانسية والقصص العاطفية تنمو، لكن مع اتهام النوع الأدبي في كثير من الأحيان بأنه نمطي، فهل يتعرض مؤلفوه لخطر الاستعاضة عنهم واستبدالهم بروبوتات المحادثة لكتابة الروايات؟

جوليا كوين، هي مؤلفة سلسلة روايات بريدجيرتون الأكثر مبيعاً، والتي حكت فيها عن قصص ثمانية أشقاء وحياتهم العاطفية، في القرن التاسع عشر.

تقول كوين إن الإلهام الأول لكتابة سلسلة رواياتها بدأ بدوق.

وتضيف: "من المؤكد أن شخصية سيمون ظهرت أولاً" ، في إشارة إلى شخصية سيمون باسيت، دوق هاستينغز المضطرب والمثقل بالمشاكل.

وتتابع: "جئت بهذه الشخصية المعذبة، ثم فكرت في قرارة نفسي: حسناً، يجب أن يقع في حب امرأة ما من خلفية اجتماعية معاكسة تماماً".

ونظراً لأن الدوق كان منقطعاً عن والده، قررت كوين أنه بحاجة إلى "الوقوع في حب امرأة تحظى بأفضل عائلة قد تتخيلها على الإطلاق في تلك الفترة الزمنية".

وتضيف: "وهذا هو سبب ظهور عائلة بريدجيرتون".

هذا النوع من التوصيف واللمسة الإنسانية هو ما يساعد في جعل الروايات الرومانسية تحظى بشعبية دائمة، كما أنها تجني الكثير من الأرباح للمؤلفين الناجحين لهذا النوع من القصص.

يقال إن لدى كوين التي تعيش في سياتل، بأمريكا، أكثر من 20 مليون كتاب طبع في الولايات المتحدة وحدها، كما أن مسلسل بريدجيرتون هو أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفلكس.

Roberto Filho جوليا كوين هي واحدة من أكثر الكتاب التي لاقت مبيعاتها رواجاً وأرباحاً حول العالم.

لكن هل هذه التكنولوجيا سريعة التقدم على وشك تهديد سبل عيش مؤلفي الروايات الرومانسية؟

تكمن المشكلة في إطلاق تقنية تشات جي بي تي المتقدمة لمعالجة اللغة التي طورتها شركة أوبن للذكاء الاصطناعي (OpenAI).

تم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام قواعد البيانات النصية من الإنترنت، بما في ذلك الكتب والمجلات ونصوص ويكيبيديا. تم إدخال 300 مليار كلمة في النظام.

يمكن لتشات جي بي تي عند الطلب أن تنشأ نصاً معقداً يبدو وكأنه كُتب من قبل شخص ما.

لقد تصدرت هذه التقنية العديد من العناوين الرئيسية، مع القلق بشكل خاص من إمكانية استخدامها من قبل الطلاب لكتابة مقالاتهم.

يمكن أيضاً تكليف تشات جي بي تي بكتابة مقاطع من قصص الخيال في نوع معين من المؤلفات.

وعلى الرغم من أن الجودة غير كافية بعد، إلا أن التكنولوجيا مستمرة في التقدم.

أطلقت شركة أوبن آل، أحدث إصدار من تشات جي بي تي هذا الأسبوع ، وتعمل شركات أخرى على تطوير أنظمة منافسة.

تشات جي بي تي: هل تتغير طريقة بحثنا في الانترنت بعد دخول الذكاء الاصطناعي هذا المجال؟

غوغل تطرد مهندسا قال إن تقنيتها للذكاء الاصطناعي لها مشاعر

هل يصبح الليزر والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي مستقبل الزراعة؟

Getty Images تشات جي بي تي - 4، النسخة الرابعة التي صدرت في نوفمبر الماضي.

تقول كوين إنها تتذكر قراءة بعض الروايات الرومانسية المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل بضع سنوات وكيف بدا الأمر بالنسبة لها "فظيعاً".

وتضيف: "بالطبع قلت إنه لا يمكن أن ينتج روايات جيدة أبداً إلى أن وصل تشات جي بي تي".

تعترف كوين قائلة: "إنه يجعلني أشعر بالدوار حقاً". لكنها تضيف أنها لا تزال متفائلة بأن الإبداع البشري سيأتي في المقدمة.

وتقول: "أعتقد أن الكثير في الأدب يتعلق بصوت الكاتب، أريد أن أفكر بأن هذا شيء لا يستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي فعله تماماً".

تقول جيل ريتبرج، الخبيرة في روبوتات المحادثة، والمديرة المشاركة لمركز السرد الرقمي في جامعة بيرغن في النرويج: "إنه من المهم حقاً فهم كيفية عملها فقط".

وكمثال على ذلك، "التصحيح التلقائي على هاتفك الذي يتنبأ بكلمة "طريقي" بمجرد أن تكتب عبارة "أنا في ...".

"كل هذه الأشياء في تشات جي بي تي، هي نفسها تماماً، إنها مجرد توقعات وتنبؤات، ولكن مع الكثير من النصوص".

ترافق ظهور هذه الابتكارات مع نهضة قراءة الروايات الرومانسية.

في العام الماضي، ارتفعت مبيعات الروايات الرومانسية في الولايات المتحدة بنسبة 52.4 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها 8.5 في المئة فقط للكتب التي تستهوي الكبار بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات هذا النوع في المملكة المتحدة بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

Helen Hoang هيلين هوانغ مهتمة بتنوع الشخصيات والمؤلفين

جين بروكوب، التي شاركت في تقديم الرواية الرومانسية في بودكاست Fated Mates ، تنسب جزءاً من هذا النمو إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول إن هذا يساعد المعجبين على التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة حماسهم لمطالعة مثل هذا النوع من الكتب.

تقول بروكوب من مقرها في شيكاغو، والتي تراجع وتحرر الأدب الرومانسي: "الآن مع ظهور تيك توك والبودكاست وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، يعثر قراء الروايات الرومانسية على بعضهم البعض".

وتضيف أن محبي هذا النوع من المؤلفات أصبحوا الآن أكثر سعادة.

"عندما نقول أن الرومانسية أصبحت أكثر انتشاراً أو أكثر شيوعاً، فأعتقد أن جزءاً من ذلك هو في الواقع عبارة عن قول القارئ" 'لن أخجل من هذا بعد الآن".

تقول هيلين هوانغ، مؤلفة الكتب الرومانسية الأكثر مبيعاً التي تدور أحداثها في العصر الحديث، إن هناك الآن تنوعاً أكبر بكثير في هذا النوع، سواء من حيث الشخصيات الخيالية أو الكتاب.

وتقول إن هذا يساعد أيضاً في جذب المزيد من القراء إلى النوع من الأعمال الروائية.

يحكي كتابها The Kiss Quotient ، الذي نُشر في عام 2018 ، قصة امرأة شابة مصابة بالتوحد تتغلب على خوفها من المواعدة لتقع في حب رجل من أصل سويدي وفيتنامي.

تقول هوانغ من منزلها في جنوب كاليفورنيا: "أشعر أن هذا ألهم الناشرين للانخراط حقاً في جلب مؤلفين أكثر تنوعاً، وهذه الكتب التي كانت تعرض أنواعاً جديدة من الروايات التي لم نراها من قبل".

وتضيف أنها "لا تستطيع رؤية روبوت أو تقنية ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء قصص تتحدث حقاً عن التجربة الإنسانية، أنا فقط لا أتوقع حدوثه".

"تجربتي في الكتابة والقراءة ليست جيدة إلا إذا شعر بها المؤلف قبل القارئ".

لكنها تأمل في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل للمساعدة في "تسهيل عملية الكتابة على المؤلفين، ولكنها ستكون مجرد أداة ، ولن تحل محل الأشخاص أبداً".

تقول فيكتوريا بينز، أستاذة تكنولوجيا المعلومات في كلية غريشام في لندن ، إنها تستطيع أن تفهم سبب اعتقاد البعض أن الرواية الرومانسية "ذات صيغة معينة".

وتضيف أن هذا هو السبب الذي جعل البعض يعتقد أنه نوع يمكنك من خلال تشات جي بي تي الوصول إلى شيء ما.

تعزو جوليا كوين، الشعبية المستمرة لهذا النوع، جزئياً إلى أن خاتمة القصة سعيدة غالباً.

تقول: "أعتقد أن هناك شيئاً ما يبعث على الارتياح والتقدير لهذا النوع من الأدب لأنه يقدم السعادة كهدف نبيل له".