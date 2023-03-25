من المتوقع أن يمر كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة بين الأرض والقمر في وقت ما خلال يومي السبت والأحد، لكن لحسن الحظ، يرى علماء أنه لن يصطدم بالأرض ولا بالقمر.

ولم يكتشف العلماء هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2023 DZ2، إلا منذ حوالي شهر.

ويرجح أنه قد يمر بالقمر على بعد يزيد قليلا عن نصف مليون كيلو متر، قبل أن يمر بالأرض بعد ذلك بساعات.

ومن النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم الهائل، الذي يقدر قطره بحوالي 40 إلى 90 مترا، بين مداري الأرض والقمر.

وترى وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض.

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وقال ريتشارد مويسل، رئيس قسم دفاعات الكوكب بوكالة الفضاء الأوروبية، إنه "ليس من المحتمل أن يضرب الكويكب الذي يسمى عادة باسم 'قاتل المدن' الأرض، لكن اقترابه منها يتيح لنا فرصة كبيرة للملاحظة".

ونظرا لأنه قد يمر بالأرض على بعد 68000 كيلو متر فقط، سوف يكون من الممكن رؤيته بالنظارات المكبرة والتلسكوبات الصغيرة في جميع أنحار العالم.

وينقل موقع التلسكوب الافتراضي، هذا الحدث في بث حي عبر الإنترنت وقت اقتراب الكويكب من الأرض.

ويتوقع ألا يعود هذا الجسم الضخم إلى مدار الأرض قبل عام 2026، لكن العلماء يستبعدون أن يشكل ذلك أي خطورة على الكوكب خلال تلك المرة أيضا.