Getty Images أكد الركراكي أن الفوز ببطولة أفريقيا ضروري في طريق الفوز بكأس العالم

قال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم إن على المغرب أن يفوز ببطولة الأمم الأفريقية قبل أن يفوز بكأس العالم.

وحقق المنتخب العربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 أول فوز له على منتخب البرازيل المصنف الأول على العالم السبت الماضي.

ورغم ذلك، لم يفز أسود الأطلس بكأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976.

وقال الركراكي: "أخبرت اللاعبين أننا لا يمكن أن نكون ملوك العالم قبل أن نكون ملوك القارة".

وهزم منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم في تاريخ البطولة، منتخب البرازيل، الذي فاز بكأس العالم خمس مرات، بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت بينهما السبت الماضي.

وجاء هذا الفوز بعد يوم واحد من تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية دون أن يلعب فقد تعادل منتخبا جنوب أفريقيا وليبيريا بهدفين لكل منهما ما يعني انفراد المغرب بصدارة المجموعة التاسعة.

وقال المدير الفني لمنتخب المغرب: "تعرفون ماذا يعني الفوز على البرازيل المصنف الأول لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وبلاد كرة القدم".

وأضاف أنه "شهر رمضان، ويجب أن نذهب لصلاة التراويح لنتأكد ما إذا كان ما حدث حقيقيا أم لا".

وتابع: "الآن سوف نحتفل، لكن لا يزال لدينا طريق طويل لنقطعه، ولا ينبغي أن يغمرنا الحماس".

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حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزه الأول على المصنف الأول عالميا منتخب البرازيل

وسجل هدفي المغرب في مرمى المنتخب البرازيلي سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري في المباراة التي أقيمت في طنجة في حين قلص الفارق بين المنتخبين لاعب الوسط في مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل كاسيميرو بالهدف الذي أحرزه لصالح فريق السيليساو.

وبعد أن ضمنت المغرب مكانها في بطولة الأمم الأفريقية، قال الركراكي للاعبيه إن عليهم الفوز بالبطولة الأفريقية أولا قبل الفوز بكأس العالم.

وأضاف المدير الفني لمنتخب المغرب: "عندما أقول أننا يجب أن نفوز كأس أفريقيا، يقولون أنني أبالغ".

وتابع: "لابد أن أكون حذرا، لذلك أقول أننا لن نلعب من أجل الفوز، لكننا سوف نلعب من أجل الإحساس بالسعادة".