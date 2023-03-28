Reuters نتنياهو يقول إن التأجيل يهدف إلى تجنب الانقسام

عاد الهدوء إلى إسرائيل، بعد أن أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأجيل جزء أساسي من خطة الإصلاحات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة.

وقال الاثنين ليلاً إنه سيعلق الإصلاحات من أجل تجنب "الانقسام بين شعبنا".

وأعرب زعيمان معارضان بارزان عن استعدادهما للانخراط في حوار مع الحكومة، إنما في إطار وساطة اقترحها قبل أسابيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، محذّرين في الوقت نفسه الحكومة من أي محاولة خداع.

وجاء الإعلان بعد تصاعد الاحتجاجات عقب إقالة وزير الدفاع الذي اعترض على مشروع التعديلات القضائية.



ودعت النقابة الكبرى في البلاد إلى الإضراب في موقف غير مسبوق، جعل الإسرائيليين يرون الحركة تتوقف في البلاد.

فقد مس الإضراب جميع القطاعات، من المطارات إلى المتاجر، وحتى المستشفيات توقفت عن النشاط. وكان الهدف من وراء الإضراب الحيلولة دون تمرير الإصلاحات بنهاية الأسبوع.

ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحدث بأنه "أكبر أزمة في تاريخ البلاد".

وتسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى السيطرة على اللجنة التي تعين القضاة. وتمنح الإصلاحات للبرلمان صلاحية إلغاء قرارات المخكمة العليا بأغلبية بسيطة، وتجعل من الصعب إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقال نتنياهو إن "الإصلاحات ستمنع المحاكم من تجاوز صلاحياتها"، ولكن منتقديه يرون أنها تساعده لأنه يواجه المحاكمة بتهم الفساد، وتلقي الرشوة والاحتيال، ولكن ينفي مخالفة القانون، ويصف التهم بأنها استهداف لشخصه.

وأثارت الإصلاحات المقترحة غضباً بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، بما في ذلك الجيش، منذ أن أعلن عنها يوم 4 يناير/ كانون الثاني.

وسارع نتنياهو في خطابه الاثنين إلى لوم "أقلية متطرفة"، على محاولة تقسيم الأمة، وانتقد قوات الاحتياط في الجيش، لاعتراض أفرادها على مشروع القانون، وإعلانهم عدم الالتحاق بواجبهم.

ولكن ما أعلنه رئيس الوزراء لا يحل المشكلة لأن الاحتجاجات تطالب بإلغاء المشروع تماماً وليس بتأجيله.

وقال حليف نتنياهو اليميني، حزب القوة اليهودية، إنه سحب حق النقض لأي تأجيل في عرض مشروع القانون مقابل التزام نتنياهو بأنه يعرضه في الدورة البرلمانية المقبلة.

Reuters احتجاجات واسعة اعتراضا على التغييرات القضائية

وسيكون هذا في أي وقت بداية من آخر أبريل/ نيسان، عندما يعود البرلمان إلى عقد جلساته.

وقال إيتامار بن غفير زعيم الحزب إنه قبل بالتأجيل مقابل موافقة نتنياهو على جعل "الحرس الوطني" الجديد تحت سلطة وزارة الأمن القومي التي يتولاها.

وخرجت أمام الكنيست مظاهرات مضادة للإصلاحات القضائية وأخرى مؤيدة لها، وهو دليل على انقسام في المجتمع وصراع لم ينته.



اندلعت احتجاجات الأحد بعدما أعلن نتنياهو إقالة وزير الدفاع يواف غلانت، الذي تحدث علنا عن اعتراضه على الإصلاحات القضائية.

ولكن نقابة العمال الكبرى أوقفت الإضراب العام بعدما أعلن نتياهو تعليق عرض مشروع القانون.

وقال الرئيس لإسرائيلي، إسحاق هرتزوق إن التأجيل "هو القرار الصائب". وسبق له أن دعا إلى وقف المشروع فوراً.

ورحب يائر لابيد بحذر بتأجيل الإصلاحات قائلاً "إذ انخرطت الحكومة في حوار حقيقي، فإننا سنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة ووحدة، وسنجعل هذه لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا".

وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتانياهو، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين "نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".

وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريباً في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. وخرج في نهاية الأسبوع أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.

وبيّنت الأيام الأخيرة وجود خلافات في صفوف الغالبية، إذ وجّه نائبان عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو انتقادات لقراره إقالة غالانت وأعلنا دعمهما له.