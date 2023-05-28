Reuters تقول الشركة المنتجة إنها تخطط لإنتاج 150 طائرة سنويا خلال خمس سنوات

أقلعت أول طائرة ركاب صينية محلية الصنع في أول رحلة تجارية لها.

وعرض التلفزيون الحكومي الطائرة C919 وهي ترتفع في سماء شنغهاي متجهة إلى العاصمة بكين في وقت مبكر من يوم الأحد.

وأنتجت هذه الطائرة من شركة الطيران التجاري الصينية (كوماك) أملا في كسر هيمنة طائرات إيرباص وبوينغ ذات الممر الواحد، لكن لا تزال الطائرة التي تتسع لـ 164 مقعدًا تعتمد بشكل كبير على المكونات الغربية، بما في ذلك المحركات وإلكترونيات الطيران.

واستمرت أول رحلة تجارية للطائرة من شنغهاي إلى بكين، وعلى متنها أكثر من 130 راكبًا ، أقل من ثلاث ساعات.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى المدينة الساحلية.

نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة ركاب صينية الصنع

وقد طلبت شركة طيران شرق الصين المدعومة من الدولة شراء خمس طائرات.

وتقول Comac التي تخطط لإنتاج 150 طائرة سنويًا في غضون خمس سنوات، إنها حصلت بالفعل على أكثر من 1200 طلب لـ C919.

ويقول بعض الخبراء إن معظم هذه الطلبات "خطابات نوايا شراء" من عملاء محليين على ما يبدو.

ووصف الرئيس شي جينبينغ ، الذي جلس في قمرة القيادة لنموذج C919 قبل بضع سنوات، المشروع بأنه أحدث الإنجازات في الصين.