أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس أن تركيا ستعطي اليونان «الرد الذي تستحقه» في شرق المتوسط، حيث يثير إرسال أنقرة لسفينة بحث عن الغاز في مياه تطالب بها أثينا توترا.



وقال اردوغان في خطاب في أنقرة «سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، اللتين تخفقان في الوفاء بوعودهما في محافل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الرد الذي تستحقانه على الأرض».

وحذر من أن خططا لاستبعاد مصالح تركيا والشطر الشمالي من قبرص لن تنجح. وقال اردوغان إن سفينة الحفر «يافوز»، ستعود إلى شرق المتوسط بعد أعمال صيانة في المرفأ.



وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أعلن في وقت سابق امس أن السفينة «عروج ريس» وصلت إلى وجهتها وستبدأ العمل في إطار المهمة المقرر ان تستمر حتى 22 أكتوبر، ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء عن دونميز قوله ان «التجارب بدأت اول من امس، وبدأنا امس أولى قراءات المسح الزلزالي».



في المقابل، اعتبر وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس امس أن «نشاطات تركيا في البحر المتوسط خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة».

وقال ديندياس، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، ان اليونان لطالما كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيدا عن التهديدات.