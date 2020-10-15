أعلن وزير الزراعة في الحكومة السورية بدمشق محمد حسن قطنا، عن الأضرار النهائية للحرائق التي اندلعت في 3 محافظات سورية خلال الأسبوع الماضي.



وقال قطنا في لقاء إذاعي مع راديو «شام إف إم» المحلي، إن المساحات المحروقة بلغت 11 ألفا و500 هكتار في محافظتي طرطوس واللاذقية. وأضاف قطنا أن 60% من المساحات هي أراض حراجية، والمساحة المتبقية هي أراض زراعية، موضحا أن إجمالي المساحات المزروعة في الأراضي الزراعية هي 4% فقط.



وقال الوزير إن محاصيل الزيتون هي أكثر المحاصيل تضررا، وإن بعض الأراضي تضرر بشكل كامل.



وحاول قطنا امتصاص مخاوف المواطنين من تأثير الحرائق، وقال إن إجمالي المساحات المزروعة التي حرقت لن تؤثر على الإنتاج والسوق المحلي، لكن تأثيرها سيكون على الفلاحين الذي يعتمد دخلهم المادي عليها.



واندلعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، في 8 من أكتوبر، حرائق هي الأكبر في تاريخ سورية وفقا لوزارة الزراعة، وصل عددها إلى 156 حريقا، وأدت لوفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 87 آخرين.