يعمل الجيش الأميركي على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في بادية بلدة الباغوز (على الحدود السورية ـ العراقية) في ريف دير الزور الشرقي، إذ تتموضع قبالة مناطق سيطرة قوات النظام السوري على الضفة الغربية من نهر الفرات.



وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن الجيش الأميركي بدأ منذ أيام بإنشاء قاعدة عسكرية له في بادية الباغوز، وأفاد بأن الجيش الأميركي نشر عناصر من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد بمحيط القاعدة لحمايتها في مرحلة التجهيز.



ولفتت المصادر إلى أن الخطوات الأولى في إنشاء القاعدة كانت تجهيز مهبط مروحيات بهدف تأمين الدعم اللوجستي للقاعدة.