أكد محافظ حولي الشيخ أحمد النواف أن التنسيق جار مع محافظي الكويت بشأن عدة أمور رئيسية من شأنها وضع سياسة متعلقة بالتطوير الإداري بما يكفل تنظيم العمل في مختلف المحافظات وعلى رأس تلك المحاور مناقشة مشروع الهيكل التنظيمي المقترح للمحافظات باعتباره الركيزة الأساسية، مما يؤكد حرص المحافظين على القيام بالدور المنوط بهم وحرصهم على سلامة الوضع القانوني لجميع العاملين في تلك الإدارات من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي لها لتحقيق التكامل والتنسيق وتسهيل العملية الرقابية وسرعة العمل بين الإدارات وتلافي الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات.

وأعلن عن عقد اجتماع يضم جميع المحافظين خلال الأيام المقبلة لمناقشة مقترحات الهيكل التنظيمي الموحد والشؤون الإدارية الأخرى.