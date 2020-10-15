بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد العجمي ان عدد ملفات اصحاب الاعمال في الإدارة يبلغ 33 الفا من مختلف أنشطة العمل، موضحا ان النظام الآلي ساهم بشكل كبير في استمرار الإنجاز رغم الظروف الصحية الاستثنائية.



وقال العجمي لـ «الأنباء» ان عدد المعاملات التي تنجزها الادارة بشكل يومي يزيد عن 450 معاملة، مشيرا الى اضافة خدمة الالغاء النهائي للسفر ضمن الخدمات الإلكترونية والعمل جار لإضافة خدمات اخرى، كاشفا عن تطبيق نظام الموظف الشامل في صالة اصحاب الاعمال وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، كم عدد الملفات في الادارة؟



٭ يبلغ عدد الملفات التي تتبع ادارة عمل محافظة العاصمة 33000 ملف.



إلى اي مدى ساهم تطبيق النظام الآلي في تسهيل العمل؟



٭ ساهم النظام الآلي بشكل كبير في استمرار العمل وإنجاز جميع احتياجات اصحاب العمال والعمال مع وجود خدمة الاستفسار لاسيما خلال الظروف الاستثنائية الصحية التي مرت ومازالت تمر بها الكويت.



كم عدد المعاملات التي تنجز يوميا؟



٭ عدد المعاملات التي تقدم بشكل يومي حوالي 450 معاملة.



هل قمتم بإضافة إجراءات جديدة على نظام العمل؟



٭ تمت إضافة خدمة الالغاء النهائي للسفر وجار العمل على استحداث خدمات جديدة مستقبلا وذلك لتسهيل الخدمات على الجمهور.



تعتبر ادارة عمل العاصمة من اكبر الإدارات وتعاني من نقص في الموظفين، كيف تم حل ذلك؟



٭ تم حل مشكلة نقص الموظفين بشكل كبير حيث قامت الهيئة بزيادة الإعداد وسد النقص بشكل كامل تقريبا.



هل طبق العمل بنظام الموظف الشامل؟



٭ تم توفير خدمة الموظف الشامل في الصالة المخصصة لاستقبال أصحاب الأعمال كخطوة أولى تمهيدا لتطبيقها فيما بعد على بقية الصالات.



هل مازال العمل يتم وفق موعد مسبق؟



٭ نظرا للظروف الحالية واستمرار جائحة كورونا وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء يستمر العمل بنظام حجز المواعيد المسبقة مع تسهيل دخول المراجعين واستثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ما يستجد من تعليمات وتوجيهات من الادارة العليا.



ما مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية؟



٭ لدينا التزام كامل بجميع الاشتراطات الصحية وبالنسبة للوقاية فقد تم توفير حواجز بلاستيكية وكمامات ومعقمات وقياس درجات الحرارة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للموظفين والمراجعين حسب التعليمات.



هل تؤثر الاشتراطات الصحية على سرعة الإنجاز في العمل؟



٭ إطلاقا، فهناك متابعة لجميع الإجراءات الخاصة بالإدارة وتذليل العقبات أمام المراجعين وفق اشتراطات الصحية وحل المشاكل الخاصة بالمعاملات دون اي تأخير.