الصالح: قوة «الإطفاء» حريصة دائماً على تطوير إمكاناتها من أجل حماية الأرواح والممتلكات والتعامل السريع مع الحوادث

المكراد: تم توزيع أكثر من 160 مضخة محمولة وكهربائية على مراكز الإطفاء و40 مضخة مقطورة يصل ضخها إلى 8 آلاف غالون



سعود عبدالعزيز



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن قوة الإطفاء العام حريصة دائما على تطوير إمكاناتها من أجل حماية الأرواح والممتلكات والتعامل السريع مع الحوادث في البلاد.



جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الصالح بمناسبة تدشين قوة الإطفاء العام مضخات سحب المياه العائمة الهيدروليكية الأحدث عالميا، وذلك في الجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر الأحمد، بهدف تعزيز قدرات مراكز الإطفاء بالبلاد للاستعداد والجهوزية لموسم الأمطار.



وأعرب الصالح عن تهنئته لرجال الإطفاء بإقرار قانون قوة الإطفاء العام الجديد وما يحمله من مميزات مستحقة لهم، مؤكدا أن إمكانية رجال الإطفاء تدعو دائما إلى المفخرة نظرا إلى تضحياتهم من أجل الكويت.



من جانبه، قال رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في تصريح مماثل إن مضخات سحب المياه العائمة الهيدروليكية لها قدرات فائقة بسرعة سحب المياه والسيول وضخها بقوة تصل إلى 66 ألف غالون بالدقيقة الواحدة وهي أميركية الصنع.



وبين المكراد أن المضخات تعمل على سحب المياه بواسطة 120 خرطوما مقاسها 8 إنشات تصل لمسافة 7700 متر، إضافة إلى أكثر من 160 مضخة محمولة وكهربائية موزعة على عموم مراكز الإطفاء، لافتا إلى أن هناك أيضا 40 مضخة مقطورة يصل ضخها إلى 8 آلاف غالون بالدقيقة.



وذكر أنه تم تزويد بعض مراكز الإطفاء بآليات إنقاذ متخصصة في السيول والأمطار إضافة إلى زوارق محمولة كي تستخدم في جميع الأماكن المتوقع ارتفاع منسوب المياه فيها.



وحضر التدشين عدد من قيادات الجهات المساندة لقوة الإطفاء العام في حوادث الأمطار والسيول من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق وبلدية الكويت وشركة نفط الكويت.