تعديل النوبات في بعض الإدارات من 8 إلى 12 ساعة لمنح المرونة للقيام بالمهام في بعض المواقع



دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.خالد الفاضل لم يصدر قرارات بوزارة النفط لشغل الوظائف الإشرافية أو النقل والندب بين الجهات في الخامس من أكتوبر، كما أنه بادر لتوجيه مؤسسة البترول بسحب جميع القرارات الصادرة في ذلك اليوم امتثالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2020.

‎وأشارت المصادر الى أنه تم سحب جميع القرارات الصادرة في وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 5 أكتوبر الجاري واعتبارها كأن لم تكن وفقا لما جاء في تعميم ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر، مع العلم ان هذه القرارات استندت على موافقات سابقة من ديوان الخدمة المدنية. ‎

وأشارت المصادر أن وزارة الكهرباء والماء بصدد تحويل نظام نوبات الدوام في بعض الإدارات من 8 ساعات إلى 12 ساعة خلال هذا الشهر وذلك لإعطاء العاملين مرونة أكبر للقيام بالمهام في بعض المواقع، بعد ان أثبت نظام النوبات الجديد كفاءته عند تجربته في بداية فترة جائحة كورونا.