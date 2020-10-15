عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير إدارة المشاريع بوزارة التربية التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط م. محمد فهاد العنزي الانتهاء من تنفيذ مشروع مواقف السيارات بمبنى منطقة حولي التعليمية الجديد الكائن بمنطقة السالمية، حيث يجري حاليا الاستلام الابتدائي للمشروع من اللجنة المختصة.



وقال العنزي في تصريح صحافي إنه تم تجهيز مبنى مواقف السيارات المشار إليه بأحدث التقنيات والآلات الخاصة بالمواقف، مشيرا إلى اعتبار المبنى من المشاريع الحديثة والمتطورة كونه يدار ببرنامج التحكم بالمباني BMS والمراقبة، بالإضافة أنه تم تزويد مبنى المواقف بأجهزة لمراقبة مستويات أول أكسيد الكربون فيما يتعلق بمواقف القبو.

واضاف العنزي أن مبنى مواقف السيارات يتسع إلى 1000 سيارة بمساحة إجمالية تقدر بـ (6400 متر مربع تقريبا)، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمباني مواقف السيارات بـ37 ألف متر مربع تقريبا، مشيرا الى أن المبنى عبارة عن طابقين للسرداب والدور الأرضي وثلاثة طوابق عليا وتم استخدام السطح بجعله مواقف سيارات اضافية.



ولفت العنزي الى أن المبنى مزود بنظام CAR PARK SYSTEM، والذي بدوره يحدد عدد المواقف المتاحة في كل قسم وطابق بالإضافة إلى نظام النداء الآلي، مشيرا بذلك إلى وجود أنظمة إطفاء متطورة وأنظمة تكييف منفصلة ومدمجة وذلك لتغطية الغرف المساعدة للمشروع.

وتم تزويد المبنى بمصاعد ودورات مياه لتلبية احتياجات المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للاطفاء بعمل التجهيزات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة.



وقام بالإشراف على مشروع مبنى مواقف السيارات بمنطقة حولي التعليمية كل من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.ياسين الياسين ومراقب المشاريع م. سمير شداد ورئيس القسم م. أحمد الشمري ومهندسي الإشراف حسين دشتي وفاطمة كرم وهويدا فيصل وطارق الموسوي ومجدي عارف وحسن التحو.