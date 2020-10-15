ناقش الاجتماع السادس لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الامارات عددا من المحاور الفنية والادارية التي تركزت في جهود كل دولة في مكافحة فيروس كورونا وآثاره الاجتماعية.



وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل بعد مشاركتها في الاجتماع الذي كان عبر الاتصال المرئي ان أمانة مجلس التعاون حرصت على اصدار وثائق بجميع الجهود لاستخدامها في المحافل العربية والدولية لتوثيقها بشكل عام في دول المنطقة.



وأفادت بأن من ضمن الاقتراحات المقدمة من الكويت قبل عامين نظام استرشادي يمثل آلية التعامل مع ذوي الاعاقة في دول المجلس ويحتوي على اربع فصول و22 مادة وهو قابل للتنفيذ، مشيرة الى ان دول المجلس قدمت تمديدا لمدة عامين على اعتبار انها تعمل على قوانينها الوطنية لشؤون ذوي الاعاقة.



واضافت انه تم تمديد العمل في الدليل الاسترشادي للعمل التطوعي التي كانت جائحة كورونا المحك لهذه الفئة لدورها في مساندة عمل الحكومات وتمت الموافقة على تمديد هذا العمل بهذا النطاق، مبينة ان مركز العمل التطوعي في الكويت جاءت اختصاصته متوافقه تماما مع هذا المقترح المقدم.



وأوضحت العقيل انه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من السعودية والذي ينص على ان يكون هناك يوما للاسرة الخليجية، مشيرة الى ان الاقتراح تمت احالته للجنة الخبراء لتدارس التواريخ المناسبة لدول مجلس التعاون.



وذكرت ان الاجتماع اعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها المهرجان المسرحي لشؤون ذوي الاعاقة في العام الماضي، مشيرة الى استضافة السعودية لذات المهرجان في دورته المقبلة.



وعما يخص الموضوعات الفنية قالت انه تمت الموافقة على إلحاق المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية الى الامانة العامة تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون ورغبة خادم الحرمين الشريفين في عام 2015 بأن يوكل لهذا المكتب فقط المهام الفنية والادارية.



وافادت بانه تمت الموافقة على ميزانية مكتب الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم رفعها لاصحاب السمو القادة لاعتمادها.