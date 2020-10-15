أمير زكي



لم يتردد محقق مخفر شرطة الصليبية من إعطاء أوامر بتسجيل قضية لصالح شخص من غير محددي الجنسية حملت عنوان اعتداء بالضرب واتلاف مركبة، ولكنه أمر في الوقت ذاته باحتجاز المبلغ نظير تهمة السكر البين وقيادة مركبة بحالة غير طبيعية.



واستنادا الى مصدر امني فإن مستشفى الجهراء أبلغت عمليات الداخلية بوجود شخص من غير محددي الجنسية من مواليد 1990 وقد تعرض للضرب وبه إصابات ولكنه بحالة غير طبيعية، أي واقع تحت تأثير إما المواد المخدرة أو المسكرة.

وأضاف المصدر: تم توجيه دورية وبعد علاج المجني عليه تم اصطحابه الى مخفر الصليبية وبفتح تحقيق معه قال انه تشاجر مع مواطن من مواليد 1989 لخلاف بينهما، وأن المدعى عليه الى جانب أنه ضربه، أتلف أيضاً سيارته الأميركية موديل 2013.



على صعيد آخر تقدم وافد هندي الى مخفر شرطة الشويخ وأبلغ عن تعرضه للضرب من قبل وافد سوري داخل مصنع مطابخ جاهزة، وأرفق المجني عليه تقريرا طبيا.