استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه الشيخ جابر العبدالله، كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها على كل الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد أشاد سموه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الكويت ودولة قطر الشقيقة، مؤكدا سموه على حرص البلدين الدائم والمشترك لتطوير أطر التعاون في مختلف المجالات بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.



كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.



واستقبل سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ د. محمد الصباح، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، كما أعرب عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية.



كما استقبل سموه بقصر بيان رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائب رئيس المجلس عبدالله عبدالعزيز المحري وأمين عام المجلس بدر عبدالرحمن الرفاعي، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، كما أعربوا عن خالص تهانيهم لسموه، رعاه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنين لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية.



حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.



هذا، وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة من الرئيس ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية النمسا الصديقة، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا الصديقة المزيد من الرقي والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني شعب جمهورية ألمانيا الاتحادية لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة، مؤكدا سموه على التطلع والحرص المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، ومتمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية اندونيسيا الصديقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة، مؤكدا سموه على التطلع والحرص المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.