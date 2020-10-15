بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر إلى فولكان بوزكير هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها، كما عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على مبادرته الكريمة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لتأبين صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وعلى ما تفضل به من كلمات طيبة ومشاعر صادقة وثناء وإشادة واستذكار للاسهامات القيمة والمسيرة الحافلة بالبذل والعطاء لسموه، رحمه الله، والتي تجسدت بمبادرات سامية عكست إيمان سمو أمير البلاد الراحل بأهداف الأمم المتحدة ورسالتها السامية لتعزيز العمل الجماعي الدولي لإحلال السلام والاستقرار وتجاوز الأزمات ونبذ الخلافات وحلها بالطرق والوسائل السلمية وأبرزت بجلاء الدور الإنساني المتميز لسموه وإسهاماته لبناء جسور السلام بفضل بصيرته وحكمته، كما ضمنها سموه الشكر من خلاله على ما تفضل به رؤساء المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة التأبين من ثناء وإشادة بمناقب ومآثر سموه، طيب الله ثراه، متمنيا سموه رعاه الله لمعاليه كل التوفيق والسداد في إدارة أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتعويل على دعم ومساندة الكويت لتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز دور المنظمة وتنسيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية التي تهدد أمن واستقرار دول العالم وتؤثر على حياة الشعوب، راجيا لمعاليه موفور الصحة والسعادة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر إلى فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته كلمته في جلسة التأبين لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ثناء وإشادة بمآثر ومناقب سموه طيب الله ثراه متمنيا له موفور الصحة والسعادة.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على ما تفضل به من كلمات طيبة ومشاعر صادقة عكست عمق تقديره ومحبته والعلاقة الوثيقة التي ربطته بصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في جلسة التأبين التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 مثمنا سموه استذكاره لمآثر سموه رحمه الله وإسهاماته البارزة في دعم أنشطة الأمم المتحدة في مجالات متعددة وبشكل خاص دوره القيادي في حشد الدعم لتخفيف معاناة اللاجئين والمنكوبين نتيجة الكوارث الطبيعية والحروب والأزمات ومجددا سموه التزام الكويت الثابت والمبدئي برسالة الأمم المتحدة السامية والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والتعصب وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب، مؤكدا سموه دعم الكويت الدائم لجهود معاليه ومساعيه لإصلاح منظمة الأمم المتحدة لجعلها أكثر قدرة وكفاءة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد العالم، متمنيا سموه رعاه الله له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته كلمته في جلسة التأبين لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ثناء وإشادة بمآثر ومناقب سموه طيب الله ثراه، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برسالة شكر مماثلة.