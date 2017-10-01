بيروت - زينة طبّارة

رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبوزيد، أن العلاقة بين بعبدا وعين التينة تحكمها الأصول الدستورية، لاسيما أن الرئيس ميشال عون أقسم اليمين الدستورية على احترام وتطبيق الدستور نصا وروحا، ومن المفترض أن يكون الرئيس نبيه بري لديه هاجس العمل تحت سقف الدستور انطلاقا من كون المجلس النيابي كممثل عن الشعب، هو مصدر السلطات والتشريع، مؤكدا بالتالي أن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قائمة على مدى احترام الدستور، وان أي كلام آخر خارج هذا الإطار هو كلام باطل يراد منه تزوير الحقيقة وتشويه صورتها.

وردا على سؤال، أكد أبوزيد في تصريح لـ «الأنباء» أن الرئيس عون لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في اتخاذ المجلس الدستوري لقراره بوقف العمل بقانون الضرائب، فالقاصي والداني يعلم أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بالإجماع وعن قناعة تامة، ولم يكن على الإطلاق موجها ضد الرئيس بري، وعلى الجميع أن يعوا أن العماد عون أكثر المؤيدين لسلسلة الرتب والرواتب انطلاقا من كونها حقا مقدسا للموظفين والمعلمين في القطاع العام.

وعليه، أعرب أبوزيد عن اعتقاده بأن يكون التوتر الطفيف الذي ساد مؤخرا العلاقة بين بعبدا وعين التينة، ناتجا عن وجود اختلاف في الرؤية المستقبلية لمالية الدولة، مشيرا الى أن الرئيس بري رقم صعب في المعادلة اللبنانية ولا يمكن لأي كان تجاوز حجمه ودوره ومكانته السياسية، لذلك يؤكد أبوزيد أنه واهم من يعتقد أن الرئيس عون يحاول اختزال الرئيسين بري والحريري أو قضم صلاحياتهما الدستورية كما حاول ويحاول البعض تسويقه زورا وتجليا، في محاولة يائسة منهم للاصطياد بالماء العكر.